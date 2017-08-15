"ВТБ Капитал" подтвердил рейтинг "покупать" для акций Luxoft по итогам пересмотра

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"ВТБ Капитал" подтвердил рекомендацию "покупать" для акций Luxoft после пересмотра, говорится в обзоре инвестбанка.

Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", составляет $65 за штуку.

"Несмотря на слабые финансовые показатели Luxoft за первый квартал 2018 фингода и понижение менеджментом прогнозов на весь 2018 фингод, мы считаем, что текущее снижение котировок акций компании предоставляет инвесторам хорошую возможность для выгодной покупки этих бумаг", - говорится в обзоре.

Как отмечают аналитики инвестбанка, их прогноз роста выручки Luxoft по итогам 2018 фингода несколько выше прогноза менеджмента компании (17,1%) и составляет 18% - до $927 млн. При этом прогноз рентабельности по скорректированной EBITDA Luxoft у экспертов банка находится ближе к нижней границе прогнозов ее менеджмента (15,5-16,5%) и составляет 15,6%.

"Согласно оценкам, рентабельность по скорректированной EBITDA Luxoft восстановится в течение оставшихся трех кварталов 2018 фингода до 16,3-17,6% с уровня 12,6%, полученного по итогам первого квартала. В то же время тренд на уровне выручки останется прежним", - говорится в обзоре.

Как отмечают эксперты "ВТБ Капитала", их прогнозы на 2019 фингод тоже несколько отличаются от прогнозов менеджмента Luxoft. Так, компания ожидает возвращение рентабельности на уровень 17-19% в следующем году, а аналитики полагают, что данный показатель по итогам 2019 фингода составит 16,4%.

"Относительно выручки мы ожидаем ее роста на 20% - до $1,112 млрд по итогам 2019 фингода", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций Luxoft, основанный на оценках аналитиков 5 инвестиционных банков, составляет $67,5 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $47,84 за штуку.