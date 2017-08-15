Еще один прорыв выше отметки $53 за баррель до конца августа вполне возможен - Sberbank CIB

Еще один прорыв выше отметки $53 за баррель, как в конце прошлой недели, до конца августа вполне возможен, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

"Похоже, что по итогам лета уровень $53 за баррель окажется верхним пределом цен на фьючерсы с ближайшим сроком исполнения этим летом", - пишут аналитики.

"Короткие позиции продолжают снижаться уже шестую неделю подряд - на этот раз они упали на 17 млн баррелей до 168 млн баррелей. Последний раз объем коротких позиций уменьшался до этих уровней в середине апреля, когда баррель Brent стоил порядка $55 (но объем длинных позиций тогда был больше еще на 70 млн баррелей). Мы полагаем, что постепенное усиление позиций "быков", наблюдаемое с конца июля, было обусловлено улучшением фундаментальных показателей рынка - в частности, увеличением разницы между контрактами с разными сроками исполнения (например, в ближайшем и следующем месяце). На наш взгляд, единственный фактор, который мог бы способствовать дальнейшему наращиванию длинных позиций и росту цен - резкое сокращение складских запасов нефти и нефтепродуктов в США - сейчас под вопросом, потому что быстрый прирост импорта бензина на минувшей неделе может привести к дальнейшему накоплению запасов, ухудшая настрой рынка", - пишут аналитики.