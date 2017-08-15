Рынок способен вернуться к отметкам 1050 пунктов по индексу РТС и 1980 пунктов по индексу ММВБ - ВТБ 24

Котировки Brent опустились ниже $51, WTI – ниже $48, - констатирует главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев. - Несмотря на ожидания сокращения запасов «чёрного золота» в США на прошлой неделе, перед публикацией традиционной статистики спекулянты решили сыграть на понижение. Несмотря на то, что масштаб падения цен был не катастрофический (-2.6%), техническая картина оказалась испорченной – двухнедельная консолидация завершилась выходом вниз. Оптимизм спекулянтов заметно спал. Только заметное падение запасов топлива в США, как представляется эксперту, способно отыграть потери ночной торговой сессии.

"За исключением динамики цен на нефть, ситуация на внешних рынках остаётся в целом позитивной, - комментирует С. Клещев. - Фондовые индексы восстанавливаются после просадки на прошлой неделе. Данные об уверенном росте промпроизводства Японии в июне (+5.5% г/г), а также динамике ВВП Германии во 2 кв. 2017 г и пересмотр наверх результатов предыдущего квартала, поддерживают подъём рынков акций. Полагаем, что российский рынок способен вернуться к ценовым отметкам 1050 пунктов по Индексу РТС и 1980 пунктов по Индексу ММВБ. Ключевой интерес сегодня будут представлять протоколы последнего заседания ФРС США, в которых инвесторы будут искать подтверждение неизменности планов регулятора по третьему повышению процентной ставки в текущем году, а также склонности объявить о начале exit strategy на сентябрьском заседании".