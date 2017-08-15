Рынок акций сохранит боковую динамику до конца дня - ИК "Фридом-Финанс"

На российском рынке в этот вторник, 15 августа, сохраняется низкая торговая активность, что вызвано нейтральным внешним и новостным фоном и сезонным фактором, указывает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Вчерашний слабый рост сменился легким снижением в основных бумагах. Нефть продолжает корректироваться, опустившись ниже $51 за баррель, но пара USD/RUB торгуется вблизи вчерашних уровней.

Эксперт полагает, что рынок сохранит боковую динамику до конца дня, ориентир по индексу ММВБ: 1940– 1950 п. Закрытие ниже 200-дневной средней будет сигналом к продолжению коррекции, но для этого будут нужны соответствующие новостные поводы. Пара доллар/рубль будет торговаться вблизи отметки 60. Вечером будут опубликованы данные по динамике цен внешней торговли в США, вероятнее всего, рост цен на импорт опередил рост экспортных цен на 1 п.п. Доллар уже растет против евро, а после выхода статистики процесс может ускориться, и тогда курс EUR/USD опустится на уровень 1,17. Также в Штатах увидят свет данные по динамике розничных продаж и складских запасов. Ожидания рынка предполагают замедление темпов розницы ниже 3% в годовом выражении, что может оказать негативное влияние на бумаги ритейлеров.

"На локальном рынке в фокусе отчетность ГМК Норникель, - отмечает Г. Ващенко. - Несмотря на сокращение добычи руды и производства никеля, компания может продемонстрировать сильную динамику выручки во втором квартале из-за роста цены на никель до $9800 за тонну (среднее). За полугодие выручка могла составить $4,2 млрд, а прибыль ожидаю на уровне около $1 млрд. Сейчас бумаги демонстрируют снижение в пределах 1%, однако к вечеру они могут выйти в плюс на фоне публикации отчетности. Спад производства никеля прекратился, и это станет драйвером роста доходов во втором полугодии. Также не исключено объявление промежуточных дивидендов. Предполагаю, что они составят не менее 130 руб. на акцию, что дополнительно поддержит котировки".