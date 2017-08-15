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15 августа 2017 года 13:40
Рынок акций сохранит боковую динамику до конца дня - ИК "Фридом-Финанс"
На российском рынке в этот вторник, 15 августа, сохраняется низкая торговая активность, что вызвано нейтральным внешним и новостным фоном и сезонным фактором, указывает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Вчерашний слабый рост сменился легким снижением в основных бумагах. Нефть продолжает корректироваться, опустившись ниже $51 за баррель, но пара USD/RUB торгуется вблизи вчерашних уровней. Эксперт полагает, что рынок сохранит боковую динамику до конца дня, ориентир по индексу ММВБ: 1940– 1950 п. Закрытие ниже 200-дневной средней будет сигналом к продолжению коррекции, но для этого будут нужны соответствующие новостные поводы. Пара доллар/рубль будет торговаться вблизи отметки 60. Вечером будут опубликованы данные по динамике цен внешней торговли в США, вероятнее всего, рост цен на импорт опередил рост экспортных цен на 1 п.п. Доллар уже растет против евро, а после выхода статистики процесс может ускориться, и тогда курс EUR/USD опустится на уровень 1,17. Также в Штатах увидят свет данные по динамике розничных продаж и складских запасов. Ожидания рынка предполагают замедление темпов розницы ниже 3% в годовом выражении, что может оказать негативное влияние на бумаги ритейлеров. "На локальном рынке в фокусе отчетность ГМК Норникель, - отмечает Г. Ващенко. - Несмотря на сокращение добычи руды и производства никеля, компания может продемонстрировать сильную динамику выручки во втором квартале из-за роста цены на никель до $9800 за тонну (среднее). За полугодие выручка могла составить $4,2 млрд, а прибыль ожидаю на уровне около $1 млрд. Сейчас бумаги демонстрируют снижение в пределах 1%, однако к вечеру они могут выйти в плюс на фоне публикации отчетности. Спад производства никеля прекратился, и это станет драйвером роста доходов во втором полугодии. Также не исключено объявление промежуточных дивидендов. Предполагаю, что они составят не менее 130 руб. на акцию, что дополнительно поддержит котировки".
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15 августа 2017 года 15:37
Российские индексы с высокой вероятностью закроют сегодняшний день на отрицательной территории - ИК "ФИНАМ"
"По американской экономике сегодня выйдут данные о розничных продажах, которые могут существенно повлиять на валютный рынок. После провала этого показателя в июне, за июль данные могут оказаться более сильными, что должно поддержать американский доллар. Российские индексы с высокой вероятностью... читать дальше
.15 августа 2017 года 15:14
"Доллар/рубль по-прежнему не пускают выше отметки 60. При этом нужно отметить, что накануне мы видели очень сильное снижение нефтяных котировок, которые рубль, похоже, полностью проигнорировал. Мы считаем, что доллар/рубль имеет все шансы прорваться к уровням 62-63 рубля за одну единицу... читать дальше
.15 августа 2017 года 14:50
Цены на нефть основных эталонных сортов оказались под давлением в последние сутки по мере того, как участники рынка, судя по всему, сочли текущий новостной фон неубедительным для того, чтобы торговаться на максимальных уровнях за два с половиной месяца, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий... читать дальше
.15 августа 2017 года 14:25
(добавлены 4-7 абзацы) "ВТБ Капитал" подтвердил рекомендацию "покупать" для акций Luxoft после пересмотра, говорится в обзоре инвестбанка. Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", составляет $65 за штуку. "Несмотря на слабые финансовые показатели Luxoft... читать дальше
.15 августа 2017 года 14:05
Еще один прорыв выше отметки $53 за баррель, как в конце прошлой недели, до конца августа вполне возможен, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Похоже, что по итогам лета уровень $53 за баррель окажется верхним пределом цен на фьючерсы с... читать дальше
.15 августа 2017 года 13:12
Рынок способен вернуться к отметкам 1050 пунктов по индексу РТС и 1980 пунктов по индексу ММВБ - ВТБ 24
Котировки Brent опустились ниже $51, WTI – ниже $48, - констатирует главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев. - Несмотря на ожидания сокращения запасов «чёрного золота» в США на прошлой неделе, перед публикацией традиционной статистики спекулянты решили сыграть на понижение. Несмотря на то, что... читать дальше
.15 августа 2017 года 12:51
Налоговый период продолжает оказывать поддержку рублю, компенсируя негативную динамику рынка нефти - "Нордеа Банк"
Представители ФРС пытаются убедить рынок в возможности еще одного повышения ставки до конца года, указывает аналитик "Нордеа Банка" Евдокимова Татьяна. Накануне доллар практически полностью отыграл пятничные потери, вызванные слабыми данными по инфляции. В первой половине дня укреплению доллара... читать дальше
.15 августа 2017 года 12:31
"Рынок ОФЗ начал неделю в позитивном ключе: по итогам вчерашнего дня доходности большинства выпусков опустились на 3-6 б.п. до 7,7-7,95%. В условиях небольшого изменения нефтяных котировок и отсутствия важной статистики определяющим фактором для роста спроса на рублевые гособлигации, на наш... читать дальше
.15 августа 2017 года 12:16
"ВТБ Капитал" подтвердил рекомендацию "покупать" для акций Luxoft после пересмотра, говорится в обзоре инвестбанка. Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", составляет $65 за штуку. "Несмотря на слабые финансовые показатели Luxoft за I квартал 2018... читать дальше
.15 августа 2017 года 12:05
"Нефть существенно подешевела накануне на фоне опасений об устойчивости спроса в Китае. В первой половине дня нефть умеренно дешевела после выхода негативной статистика из Китая, где в июле было зафиксировано замедление роста инвестиций, розничных продаж и промышленного производства. Позднее... читать дальше
.15 августа 2017 года 11:48
"Рубль продолжает снижение, почти вплотную вновь подойдя к отметке в 60 за доллар. "Штурм" этого уровня должен состояться в ближайшее время и еще до конца дня российская валюта может перешагнуть психологически важный уровень. При этом рубль остается относительно стабильным, несмотря на сильное... читать дальше
.15 августа 2017 года 11:45
Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" понизила прогнозную стоимость акций Luxoft с $71 до $55 за штуку, говорится в обзоре ИК. В то же время рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "Мы скорректировали модель оценки Luxoft с учетом слабых финансовых показателей... читать дальше
.15 августа 2017 года 11:44
Москва. 15 августа. Рынок акций РФ умеренно снижается во вторник утром на фоне падающей нефти, благоприятная конъюнктура мировых фондовых рынков из-за снижения накала геополитической напряженности вокруг Северной Кореи не в состоянии сдержать напор продавцов; растут акции электроэнергетических компаний. читать дальше
.15 августа 2017 года 11:23
"С утра рубль начал терять свои позиции относительно доллара, - комментирует начальник управления финансовых институтов и инвестиционных услуг Уральского банка реконструкции и развития Максим Голубков. - Ослабление российской валюты началось еще вчера, когда цены на нефть в очередной раз... читать дальше
.15 августа 2017 года 11:02
"Доллар существенно ослаб к корзине мировых валют на фоне роста геополитических угроз, связанных с конфликтом с Северной Кореей. Вторая волна ослабления доллара может дать рублю шанс на небольшое укрепление – до 58,8 руб. за доллар. Однако, учитывая фактор платежного баланса и негативной динамики... читать дальше
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