Слабая конъюнктура на сырьевых площадках не позволит рынку ОФЗ продолжить рост - Промсвязьбанк

"Рынок ОФЗ начал неделю в позитивном ключе: по итогам вчерашнего дня доходности большинства выпусков опустились на 3-6 б.п. до 7,7-7,95%. В условиях небольшого изменения нефтяных котировок и отсутствия важной статистики определяющим фактором для роста спроса на рублевые гособлигации, на наш взгляд, стал спад глобальной геополитической напряженности. Этому способствовали вчерашние заявления лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что он готов подождать с ударом по острову Гуам, в котором располагается американская военная база. С утра нефть Brent торгуется в районе 50,5 доллара за баррель, что на 2% ниже уровней, соответствующих вчерашнему закрытию рублевого долгового рынка. Полагаем, что слабая конъюнктура на сырьевых площадках не позволит рынку ОФЗ продолжить свой вчерашний подъем, и доходности большинства выпусков сегодня могут даже подрасти на 2-3 б.п. Сегодня с 10:00 до 10:30 мск прошел сбор заявок на трехмесячные облигации Банка России с плавающим купоном, привязанным к ключевой ставке. Размещение

состоялось в полном объеме – 150 млрд руб. при спросе 173,5 млрд руб. по средневзвешенной цене 100,03% от номинала при цене отсечения 100,0% от номинала. Минфин вряд ли будет размещать "флоатеры" на завтрашних аукционах после аукциона ЦБ, и скорее всего, как и в предыдущие 2 недели предложит инвесторам среднесрочный и долгосрочный выпуск с фиксированным купоном", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.