Налоговый период продолжает оказывать поддержку рублю, компенсируя негативную динамику рынка нефти - "Нордеа Банк"

Представители ФРС пытаются убедить рынок в возможности еще одного повышения ставки до конца года, указывает аналитик "Нордеа Банка" Евдокимова Татьяна. Накануне доллар практически полностью отыграл пятничные потери, вызванные слабыми данными по инфляции. В первой половине дня укреплению доллара способствовали довольно слабые данные по промышленному производству в ЕС в июне (-0.6% м/м по сравнению с ожидавшимися -0.5%). Позднее поддержку доллару оказали довольно «ястребиные» комментарии председателя ФРБ Нью-Йорка Дадли о том, что при ожидаемой им экономической динамике он будет склоняться к еще одному повышению ставки ФРС до конца года. На этом фоне рыночная оценка вероятности повышения ставки в декабре снова вернулась на уровень выше 40% после падения до 29% в пятницу.

По мнению эксперта банка, вышедшие сегодня утром данные о более слабом, чем ожидалось, росте ВВП в Германии (0.6% кв/кв во 2 квартале вместо ожидавшихся 0.7%) могут оказать определенную поддержку доллару. Во второй половине дня в фокусе рынка будут данные по розничным продажам в США, выходящие в 15:30 по Москве. С учетом наблюдавшегося ранее роста доходов существует вероятность публикации позитивных данных, способных также поддержать доллар. Краткосрочный ориентир по паре EUR/USD 1.17-1.185.

"Накануне рубль слабо реагировал на снижение цены на нефть ниже отметки 51 $/b. Повышенный спрос на рубли на фоне подготовки к налоговому периоду нивелировал негативную динамику рынка нефти. Фактор налогового периода продолжит влиять на российский валютный рынок в течение недели, оказывая рублю определенную поддержку. Налоговый период официально стартует сегодня выплатами страховых взносов во внебюджетные фонды в объеме около 500 млрд руб. В совокупности объем налогов, предстоящих к выплате в августе, составит от 1.1 до 1.35 трлн руб. Возвращение настроений risk-on на глобальные рынки после снижения напряженности вокруг Северной Кореи также будет играть в пользу рубля. Краткосрочный ориентир по паре USD/RUB 59.5-60.5", - прогнозирует аналитик "Нордеа Банка".