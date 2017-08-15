"ВТБ Капитал" подтвердил рейтинг "покупать" для акций Luxoft по итогам пересмотра

"ВТБ Капитал" подтвердил рекомендацию "покупать" для акций Luxoft после пересмотра, говорится в обзоре инвестбанка.

Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", составляет $65 за штуку.

"Несмотря на слабые финансовые показатели Luxoft за I квартал 2018 фингода и понижение менеджментом прогнозов на весь 2018 фингод, мы считаем, что текущее снижение котировок акций компании предоставляет инвесторам хорошую возможность для выгодной покупки этих бумаг", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций Luxoft, основанный на оценках аналитиков 5 инвестиционных банков, составляет $67,5 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $47,84 за штуку.