Рынок акций РФ снижается во вторник утром на фоне падающей нефти, растут акции электроэнергетики

Москва. 15 августа. Рынок акций РФ умеренно снижается во вторник утром на фоне падающей нефти, благоприятная конъюнктура мировых фондовых рынков из-за снижения накала геополитической напряженности вокруг Северной Кореи не в состоянии сдержать напор продавцов; растут акции электроэнергетических компаний.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1942,18 пункта (-0,49%), индекс РТС - 1020,89 пункта (-0,99%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снижаются в пределах 1%.

В частности, снижаются в начале торгов акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8%, "префы" теряют в цене 0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-0,2%), "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) снижаются на 0,3%.

Вместе с тем растут в цене акции "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%, "префы" подрастают на 0,7%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "Мобильных ТелеСистем" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение российских акций в начале торгов 15 августа связано, прежде всего, с заметным падением мировых цен на нефть, произошедшим накануне, а также с сохраняющимися негативными настроениями на нефтяных площадках во вторник утром. Вместе с тем активных продаж на рынке пока нет благодаря позитивной динамике мировых фондовых рынков после смягчения высказываний со стороны США в отношении Северной Кореи.

Американские фондовые индексы увеличились в понедельник, что было обусловлено признаками ослабления напряженности между США и Северной Кореей. При этом значение Standard & Poor's 500 повысилось на 1% впервые за последние три месяца. Выросли все отраслевые группы, за исключением энергетического сектора, из-за сильного падения цен на нефть. Лидерами подъема выступили высокотехнологическая отрасль и сфера недвижимости.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и шеф Пентагона Джим Мэттис на выходных высказались в пользу мирного урегулирования кризиса вокруг отношений Пхеньяна и Вашингтона. "Пока дипломатия остается предпочтительным средством, которое может заставить Северную Корею изменить свое поведение, военные меры являются поддерживающими", - говорится в статье двух политиков, опубликованной Wall Street Journal. Они отметили, что "Вашингтон стремится к переговорам с Пхеньяном".

Азиатские фондовые индексы повышаются во вторник вслед за позитивной тенденцией на других мировых рынках, обусловленной смягчением риторики американских властей в отношении Северной Кореи. Европейские фондовые индексы также растут в начале дня на 0,1-0,3%, при этом фьючерс на американский индекс S&P 500 повышается на 0,13%, что говорит о сохраняющихся позитивных настроениях на мировых рынках капитала.

Вместе с тем цены на нефть эталонных марок во вторник утром вновь снижаются после падения до трехнедельного минимума днем ранее. Негативное влияние на рынок продолжают оказывать опасения относительно растущего производства в странах-членах ОПЕК, а также добычи сланцевой нефти в США. Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США прогнозирует, что в сентябре производство нефти на крупнейших сланцевых месторождениях страны достигнет исторического рекорда - 6,149 млн баррелей в сутки (в августе данный показатель составлял 6,03 млн б/с).

На этом фоне октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:00 МСК подешевели на 0,26% - до $50,6 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена снизилась на 2,63%, завершив торги на уровне $50,73 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому моменту на 0,23% - до $47,62 за баррель.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, "американские фондовые индексы вчера выросли на 0,6-1,3%, что больше похоже на коррекционное движение вверх после волны распродаж, которая захлестнула рынок акций в последние дни. Дальнейшая динамика будет зависеть от того, что инвесторы увидят в протоколах ФРС по поводу процентной ставки, они будут опубликованы завтра в 21:00 МСК. Российский фондовый рынок, скорее всего, продолжит падение, индекс РТС сегодня может упасть на 1%. Игроки опасаются дальнейшего падения нефти, что уведет котировки многих отечественных акций вниз. Кроме того, появилась информация о плохих результатах "Газпрома", эмитент отчитался о снижении чистой прибыли в первом полугодии 2017 года более чем в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и это на фоне роста выручки почти на 6%. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Распадской" и "РусГидро", по которым наблюдается устойчивый восходящий тренд. Короткие позиции имеет смысл удерживать по обыкновенным акциям "Сургутнефтегаза" и "Татнефти".

В свою очередь главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов отмечает, что "инвесторы демонстрируют усталость от угроз между КНДР и США, и в целом тема с возможным ракетным ударом по военной базе США отыграна рынками. Цена золота на азиатской торговой сессии снижается на 0,9% - до $1274 за тройскую унцию, так как защитный актив перестает пользоваться спросом. Цена нефти марки Brent обвалилась на 3,4% - до $50,8 за баррель вследствие роста добычи нефти в Ливии, ОАЭ, Саудовской Аравии, что негативно отражается на перспективах сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Кроме того, Минэнерго США прогнозирует рост добычи сланцевой нефти в обозримом будущем, что также негативно будет восприниматься товарными трейдерами. При этом цены на металлы корректируются вниз после двух недель роста".

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 4,123 млрд рублей (из них 1,29 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 0,437 млрд рублей на бумаги "Газпрома").