Краткосрочный ориентир по Brent - 50-53 долл. за баррель - "Нордеа Банк"

"Нефть существенно подешевела накануне на фоне опасений об устойчивости спроса в Китае. В первой половине дня нефть умеренно дешевела после выхода негативной статистика из Китая, где в июле было зафиксировано замедление роста инвестиций, розничных продаж и промышленного производства. Позднее существенным негативом для нефтяного рынка стала информация о рекордном снижении нефтепереработки в Китае в июле на 4.4 mn bbl/d до 10.76 mn bbl/d. Как следствие, уровень загрузки китайских НПЗ сократился до значений сентября 2016 года. Сегодня из значимой статистики по рынку нефти можно отметить лишь публикацию предварительных данных по запасам нефти в США от Института нефти, которые могут продолжить сезонное сокращение. Краткосрочный ориентир по Brent 50-53", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Евдокимова Татьяна.