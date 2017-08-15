ИК "Открытие Капитал" снизила оценку акций Luxoft на 22,5%, оставив рейтинг "покупать"

Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" понизила прогнозную стоимость акций Luxoft с $71 до $55 за штуку, говорится в обзоре ИК.

В то же время рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

"Мы скорректировали модель оценки Luxoft с учетом слабых финансовых показателей компании за первый квартал 2018 фингода и понижения ее менеджментом прогнозов на весь 2018 фингод. Однако мы считаем, что акции Luxoft по-прежнему недооценены рынком, поэтому рекомендуем их покупать", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций Luxoft, основанный на оценках аналитиков 4 инвестиционных банков, составляет $68,13 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $47,84 за штуку.