Пока нет оснований для укрепления рубля в среднесрочном периоде - РосЕвроБанк

"Рубль продолжает снижение, почти вплотную вновь подойдя к отметке в 60 за доллар. "Штурм" этого уровня должен состояться в ближайшее время и еще до конца дня российская валюта может перешагнуть психологически важный уровень. При этом рубль остается относительно стабильным, несмотря на сильное падение цен на нефть. Основной причиной стабильности стали спрос экспортеров на рубли в преддверии налогового периода, а также общее возвращение интереса инвесторов к рисковым активам на фоне снижения геополитических рисков. Но для рубля ситуация все равно не складывается позитивно. Иностранные инвесторы выходят из рублевых активов еще с февраля, сейчас это начали активно делать крупные российские инвесторы. Пока речь идет о фондовом рынке, с которого средства выводятся для того, чтобы переложиться в евробонды. То есть спрос на рублевые активы со стороны инвесторов будет низкий, и даже ОФЗ в скором времени может демонстрировать разворот. Поэтому пока нет оснований для того, чтобы ждать укрепление рубля в среднесрочном периоде, а вот ослабление продолжится достаточно скоро", - комментирует ситуацию начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков