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Главная / Мнения аналитиков / Пока нет оснований для укрепления рубля в среднесрочном периоде - РосЕвроБанк
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15 августа 2017 года 11:48
Пока нет оснований для укрепления рубля в среднесрочном периоде - РосЕвроБанк
"Рубль продолжает снижение, почти вплотную вновь подойдя к отметке в 60 за доллар. "Штурм" этого уровня должен состояться в ближайшее время и еще до конца дня российская валюта может перешагнуть психологически важный уровень. При этом рубль остается относительно стабильным, несмотря на сильное падение цен на нефть. Основной причиной стабильности стали спрос экспортеров на рубли в преддверии налогового периода, а также общее возвращение интереса инвесторов к рисковым активам на фоне снижения геополитических рисков. Но для рубля ситуация все равно не складывается позитивно. Иностранные инвесторы выходят из рублевых активов еще с февраля, сейчас это начали активно делать крупные российские инвесторы. Пока речь идет о фондовом рынке, с которого средства выводятся для того, чтобы переложиться в евробонды. То есть спрос на рублевые активы со стороны инвесторов будет низкий, и даже ОФЗ в скором времени может демонстрировать разворот. Поэтому пока нет оснований для того, чтобы ждать укрепление рубля в среднесрочном периоде, а вот ослабление продолжится достаточно скоро", - комментирует ситуацию начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков
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15 августа 2017 года 15:37
Российские индексы с высокой вероятностью закроют сегодняшний день на отрицательной территории - ИК "ФИНАМ"
"По американской экономике сегодня выйдут данные о розничных продажах, которые могут существенно повлиять на валютный рынок. После провала этого показателя в июне, за июль данные могут оказаться более сильными, что должно поддержать американский доллар. Российские индексы с высокой вероятностью... читать дальше
.15 августа 2017 года 15:14
"Доллар/рубль по-прежнему не пускают выше отметки 60. При этом нужно отметить, что накануне мы видели очень сильное снижение нефтяных котировок, которые рубль, похоже, полностью проигнорировал. Мы считаем, что доллар/рубль имеет все шансы прорваться к уровням 62-63 рубля за одну единицу... читать дальше
.15 августа 2017 года 14:50
Цены на нефть основных эталонных сортов оказались под давлением в последние сутки по мере того, как участники рынка, судя по всему, сочли текущий новостной фон неубедительным для того, чтобы торговаться на максимальных уровнях за два с половиной месяца, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий... читать дальше
.15 августа 2017 года 14:25
(добавлены 4-7 абзацы) "ВТБ Капитал" подтвердил рекомендацию "покупать" для акций Luxoft после пересмотра, говорится в обзоре инвестбанка. Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", составляет $65 за штуку. "Несмотря на слабые финансовые показатели Luxoft... читать дальше
.15 августа 2017 года 14:05
Еще один прорыв выше отметки $53 за баррель, как в конце прошлой недели, до конца августа вполне возможен, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Похоже, что по итогам лета уровень $53 за баррель окажется верхним пределом цен на фьючерсы с... читать дальше
.15 августа 2017 года 13:40
На российском рынке в этот вторник, 15 августа, сохраняется низкая торговая активность, что вызвано нейтральным внешним и новостным фоном и сезонным фактором, указывает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Вчерашний слабый рост сменился... читать дальше
.15 августа 2017 года 13:12
Рынок способен вернуться к отметкам 1050 пунктов по индексу РТС и 1980 пунктов по индексу ММВБ - ВТБ 24
Котировки Brent опустились ниже $51, WTI – ниже $48, - констатирует главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев. - Несмотря на ожидания сокращения запасов «чёрного золота» в США на прошлой неделе, перед публикацией традиционной статистики спекулянты решили сыграть на понижение. Несмотря на то, что... читать дальше
.15 августа 2017 года 12:51
Налоговый период продолжает оказывать поддержку рублю, компенсируя негативную динамику рынка нефти - "Нордеа Банк"
Представители ФРС пытаются убедить рынок в возможности еще одного повышения ставки до конца года, указывает аналитик "Нордеа Банка" Евдокимова Татьяна. Накануне доллар практически полностью отыграл пятничные потери, вызванные слабыми данными по инфляции. В первой половине дня укреплению доллара... читать дальше
.15 августа 2017 года 12:31
"Рынок ОФЗ начал неделю в позитивном ключе: по итогам вчерашнего дня доходности большинства выпусков опустились на 3-6 б.п. до 7,7-7,95%. В условиях небольшого изменения нефтяных котировок и отсутствия важной статистики определяющим фактором для роста спроса на рублевые гособлигации, на наш... читать дальше
.15 августа 2017 года 12:16
"ВТБ Капитал" подтвердил рекомендацию "покупать" для акций Luxoft после пересмотра, говорится в обзоре инвестбанка. Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", составляет $65 за штуку. "Несмотря на слабые финансовые показатели Luxoft за I квартал 2018... читать дальше
.15 августа 2017 года 12:05
"Нефть существенно подешевела накануне на фоне опасений об устойчивости спроса в Китае. В первой половине дня нефть умеренно дешевела после выхода негативной статистика из Китая, где в июле было зафиксировано замедление роста инвестиций, розничных продаж и промышленного производства. Позднее... читать дальше
.15 августа 2017 года 11:45
Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" понизила прогнозную стоимость акций Luxoft с $71 до $55 за штуку, говорится в обзоре ИК. В то же время рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "Мы скорректировали модель оценки Luxoft с учетом слабых финансовых показателей... читать дальше
.15 августа 2017 года 11:44
Москва. 15 августа. Рынок акций РФ умеренно снижается во вторник утром на фоне падающей нефти, благоприятная конъюнктура мировых фондовых рынков из-за снижения накала геополитической напряженности вокруг Северной Кореи не в состоянии сдержать напор продавцов; растут акции электроэнергетических компаний. читать дальше
.15 августа 2017 года 11:23
"С утра рубль начал терять свои позиции относительно доллара, - комментирует начальник управления финансовых институтов и инвестиционных услуг Уральского банка реконструкции и развития Максим Голубков. - Ослабление российской валюты началось еще вчера, когда цены на нефть в очередной раз... читать дальше
.15 августа 2017 года 11:02
"Доллар существенно ослаб к корзине мировых валют на фоне роста геополитических угроз, связанных с конфликтом с Северной Кореей. Вторая волна ослабления доллара может дать рублю шанс на небольшое укрепление – до 58,8 руб. за доллар. Однако, учитывая фактор платежного баланса и негативной динамики... читать дальше
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