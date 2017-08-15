Торговый диапазон на сегодня 59,60 – 60,40 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"С утра рубль начал терять свои позиции относительно доллара, - комментирует начальник управления финансовых институтов и инвестиционных услуг Уральского банка реконструкции и развития Максим Голубков. - Ослабление российской валюты началось еще вчера, когда цены на нефть в очередной раз обрушились до минимумов июля и достигли 50,67 долл./барр. Падение цен на сырье было связано с укреплением американской валюты на фоне кратковременного затишья в споре Вашингтона и Пхеньяна. Инвесторы воспользовались случаем и начали выводить средства из защитных активов в высокорисковые. Как результат – снижение стоимости золота. Сейчас драгоценный металл торгуется в районе отметки 1273 USD/Oz. Однако сегодня утром нефть немного подросла в цене. Подкрепить попытки роста может публикация данных о запасах сырья в США, которая запланирована на 16 августа. К слову, эксперты немного скорректировали свои прогнозы и теперь ожидают, что добыча снизится на 3,176 млн баррелей. Также на котировки может повлиять обострение ситуации в Венесуэле: если в южноамериканской стране вновь начнутся забастовки, цены на нефть могут значительно вырасти. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня 59,60 – 60,40 руб./долл.".