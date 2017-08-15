При текущих ценах на нефть рубль, вероятно, может вернуться к уровню 60 руб./$1 и выше - ING Bank

При текущих ценах на нефть рубль, вероятно, может вернуться к уровню 60 руб./$1 и выше, говорится в обзоре ING Bank.

Между тем без существенных изменений на внешних рынках рубль вряд ли сильно ослабнет, добавляют аналитики банка.

"Рубль в понедельник показал практически нулевое изменение к USD, хотя в течение дня рост достигал 0,4%. Большую часть дня колебания проходили вокруг отметки 59,80 руб./$1, и лишь во второй половине дня рубль ускорил свой рост в направлении 59,60 руб./$1 на фоне активных продаж валюты со стороны иностранных участников при ослаблении внутреннего спроса. Однако обороты оказались около $2,6 млрд, что составляет около 70% от среднедневного показателя с начала года. При этом рост рубля к концу дня происходил на фоне некоторого укрепления доллара на глобальном рынке. Кульминацией дня стало падение цен на нефть до $50,80 за баррель, что и вернуло рубль к уровням открытия", - говорится в обзоре.