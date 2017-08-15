Рубль может возобновить рост несмотря на нефть - FxPro

Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич напоминает, что понедельник оказался насыщенным новостями со взаимно противоположным влиянием на российский рубль. С одной стороны, спрос на рисковые активы решительно пошёл вверх после снижения угрозы вооружённого конфликта между США и Северной Кореей.

Однако давление на российскую валюту с утра должно оказывать сообщение о падении переработки нефти в Китае. Кроме того, подтвердились прогнозы аналитиков на рост сланцевой добычи в США в прошлом месяце.

В результате пара USD/RUB вчера не смогла развить снижение и от минимумов дня ниже 59.60, развернулась вечером к росту до 59.87. Сегодня с утра пара вновь может угрожать отметке 60. При этом EUR/RUB вчера опускалась в первой половине дня к 70.15, после чего отскакивала до 70.55.

Сегодня восстановление российской валюты, по мнению эксперта, может быть продолжено, так как общий макроэкономический фон остаётся позитивным, а нефть после вчерашнего провала сумела нащупать поддержку вблизи 50.50 за баррель Brent.

Важные данные по запасам и добыче нефти в США будут опубликованы завтра вечером, а до этого времени нефтяной рынок может продолжить наращивать откат в область 51$.

Среди других новостей аналитик FxPro отметил комментарии главы ФРБ Нью-Йорка Дадли, являющегося одним из важнейших персон в ФРС. Он дал понять, что третье повышение в этом году всё же основной сценарий, а ещё раньше (возможно, в сентябре) будет объявлено о решении приступить к сворачиванию баланса ФРС. Это очень позитивные для доллара новости, поскольку объявленные широкомасштабные размещения гособлигаций США в конце года пока не вызвали значимого укрепления американской валюты. Однако ремарки Дадли способны поддержать доллар, так как укрепляют уверенность позитивных прогнозах по США.