15 августа 2017 года 10:19
Рубль почти не меняется к бивалютной корзине при открытии на фоне стабильной нефти
Москва. 15 августа. Доллар США повышается, евро понижается при открытии торгов на "Московской бирже" во вторник, рубль лишь слегка повышается к бивалютной корзине на фоне стабильной нефти.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,88-59,97 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,95 руб./$1 (+8 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро понизился до 70,41 руб./EUR1 (-13 копеек), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась всего на 1,5 копейки по отношению к уровню закрытия понедельника, до 64,66 рубля.
Доллар при этом оказался на 15,1 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 24,7 копейки ниже официального курса.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь слегка меняется к бивалютной корзине во вторник при открытии торгов на фоне нефти, цены на которую демонстрируют стабильность после падения до трехнедельного минимума днем ранее. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подорожали на 0,06% - до $50,76 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром во вторник выросли на 0,02% - до $47,73 за баррель. По итогам понедельника нефть обеих марок подешевела более чем на 2,5% каждая, что стало максимальным снижением за последние пять недель.
Негативное влияние на рынок продолжали оказывать опасения относительно растущего производства в странах-членах ОПЕК, а также добычи сланцевой нефти в США. В то же время некоторую поддержку рынку оказывают новости о сокращении добычи нефти на крупнейшем в Ливии месторождении аш-Шарара почти на треть из-за ограничения объемов отгрузки из ливийского порта Зуэйтина в связи с забастовкой портовых служащих.
Кроме того, аналитики ждут, что запасы нефти в США продолжали снижаться на прошлой неделе. Официальные данные EIA опубликует в среду в 17:30 МСК.
Опубликовано: /Финмаркет/
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