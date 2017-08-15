Котировки нефти рискуют продолжить снижение - AMarkets

"Первая торговая сессия недели обернулась для нефти марки Brent существенными ценовыми потерями и закрытием в непосредственной близости от уровня $50 за баррель. Снижение усилилось после выхода доклада Администрации энергетической информации (EIA), согласно которому производство сланцевой нефти в США в сентябре может вырасти на 117 000 баррелей в день до 6,149 млн. баррелей в день. Стоит отметить, что на протяжении всего года EIA давала довольно точные прогнозы по росту месячной добычи нефти, а значит, в случае сохранения высокой активности американских «сланцевиков» и в сентябре рост будет зафиксирован в каждом из прошедших 9 месяцев 2017 года. Кроме того, отчет EIA показал, что число пробуренных, но незавершённых скважин в июле выросло на 208 до 7059. Поскольку речь идет о создании новых производственных мощностей, рост количества скважин является еще одним индикатором будущего роста объемов добычи в США. Напомню, в конце прошлой недели интерес к покупкам нефти был подорван докладом Международного энергетического агентства, из которого следовало что добыча нефти странами ОПЕК в июле выросла на 230 000 баррелей до 32,84 млн. баррелей в день (это рекордный уровень за 2017 г.). IEA также отметило, что процент выполнения соглашения по сокращению добычи в прошлом месяце снизился до 75%. Учитывая сказанное, котировки нефти рискуют продолжить снижение, отыгрывая рост сланцевой активности в США, а также очередное доказательство неэффективности мер ОПЕК по ребалансировке рынка черного золота", - комментирует ситуацию ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.