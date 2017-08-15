Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Распадской" и "РусГидро" - Алор Брокер

"Российский фондовый рынок, скорее всего, продолжит падение, индекс РТС сегодня может упасть на 1%. Игроки опасаются дальнейшего падения нефти в цене, что уведет котировки многих отечественных акций вниз. Кроме того, появилась информация о плохих результатах "Газпрома", эмитент отчитался о снижении чистой прибыли в первом полугодии 2017 года более чем в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и это на фоне роста выручки почти на 6%. На динамику торгов сегодня могут повлиять данные по розничным продажам в США, которые выйдут в 15:30 мск. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Распадской" и "РусГидро", по которым наблюдается устойчивый восходящий тренд. "Короткие" позиции имеет смысл удерживать по обыкновенным акциям "Сургутнефтегаза" и "Татнефти", - указывает аналитик Алор Брокер Кирилл Яковенко.