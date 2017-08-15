Утренние прогнозы: провал нефти будет сдерживать фондовых "быков" во вторник утром

В понедельник рынок акций немного подрос благодаря позитивной динамике мировых рынков. Однако падение цен на нефть не позволяет аналитикам дать оптимистичные прогнозы на начало торговой сессии во вторник.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня складывается близкое к нейтральному. Котировки октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent после снижения накануне удерживаются в районе $50,8 за баррель в преддверии публикации данных отраслевой статистики по запасам "черного золота" в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром прибавляют на фоне снижения геополитических рисков. По сообщениям северокорейских СМИ, глава КНДР Ким Чен Ын пообещал не торопиться с ракетным ударом по США, а президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что не допустит войны на Корейском полуострове. В этом контексте основные азиатские фондовые индикаторы демонстрируют сегодня большей частью положительную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1950 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в случае улучшения внешнего фона этот фондовый индикатор способен продолжить отыгрывать потери, понесенные на прошлой неделе".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов на рынке акций возможна некоторая коррекция вниз за счет нефтегазового сектора – цена на нефть понизились после публикации прогноза Минэнергетики США, согласно которому объем добычи сланцевой нефти выйдет на рекордный уровень в следующем месяце, что ставит под вопрос эффективность действий по балансированию рынка, предпринимаемых ОПЕК. На валютном рынке в начале торгов возможен возврат к отметке 60 по паре доллар-рубль в рамках реакции на коррекцию вниз по ценам на энергоносители".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Ситуация перед стартом фондовых торгов в России вновь позитивная, но провал нефти накануне будет сдерживать оптимистов. Тем не менее, индекс ММВБ продолжит свой неспешный рост. Кроме того, нефть также окажется препятствием на пути укрепления отечественной валюты".

ИК "Фридом Финанс" (Богдан Зварич): "Перед открытием российского фондового рынка 15 августа сложился противоречивый внешний фон. С одной стороны, позитивным фактором для наших акций выступит ситуация на внешних площадках, где вновь растет аппетит к риску. С другой стороны, "медведи" будут поддержаны ситуацией на рынке энергоносителей. Если вчера нефть марки Brent предпринимала попытки закрепиться выше $52, то сегодня с утра она торгуется в районе $50,8 за баррель. Предполагаем, что негативная составляющая может перевесить, поэтому на открытии российский рынок снизится, и индекс ММВБ вновь отступит ниже 1950 пунктов. Однако обвала ожидать не стоит. "Качели" на рынке нефти вносят существенную неопределенность на российский рынок, ограничивая активность наших игроков, ведь уже к концу вторника динамика нефтяных котировок может измениться. После закрытия российских торгов будут опубликованы данные API по запасам углеводородов. В преддверии этого релиза "быки" могут вернуться на рынок энергоносителей, и Brent отыграет большую часть потерь. Это станет сдерживающим фактором для продаж в наших акциях в течение дня".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Торги вторника на отечественном фондовом рынке пройдут под влиянием оптимизма на мировых фондовых площадках и снижения цен на энергоносители. Ожидаем снижения цен на акции "Газпрома" на фоне выхода неудовлетворительных показателей отчетности за I полугодие 2017 года по РСБУ. В целом ожидаем разнонаправленную динамику, преимущественно снижения индекса ММВБ и "бокового" движения в диапазоне 1957-1934. Внешний фон позитивен, Америка и Азия закрылись умеренным повышением".