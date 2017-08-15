Начало недели оказалось крайне неудачным для нефти - eToro

Начало новой недели оказалось крайне неудачным для цен на нефть, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Баррель Brent обвалился под отметку 51, обновив минимум августа и подешевев внутри дня на 2,6%. Актив закрылся вблизи нижней границы внутридневного диапазона, не предприняв попытки оттолкнуться от уровней вблизи 50,50.

Главным катализатором распродаж на рынке энергоносителей послужил отчет Минэнерго США. Ведомство прогнозирует рост добычи углеводородов в сентябре на 117 тыс. баррелей в сутки. Также пришло подтверждение, что объем производства сланцевой нефти демонстрировал рост в каждом месяце текущего года.

Самым серьезным ударом по котировкам стали известия о том, что число пробуренных, но незавершенных скважин на сланцевых месторождениях в прошлом месяце подскочило на 208 единиц - до 7 059 штук. О чем это говорит? О том, что бурильщики ждут подходящего момента, чтобы массово ввести в эксплуатацию новые установки, что повлечет резкое увеличение добычи.

В более широкой перспективе это сигнал к тому, что какими бы ни были усилия ОПЕК, сланцевые компании всякий раз будут подрывать потенциальное ралли цен, повышая активность на приступах удорожания актива. Причем о возможном повышении буровой активности могут говорить пятничные данные Baker Hughes, отразившие рост числа активных буровых на три единицы.

На фоне возвращения пессимистичных настроений на рынок "черного золота" данные от API и Минэнерго на этой неделе будут особенно значимыми для цен, поскольку основным поводом для беспокойства снова становятся Штаты, затмевая "успехи" ОПЕК, заключает специалист eToro.