В начале торгов возможно некоторое укрепление рубля - ИК "Фридом Финанс"

"На валютной секции Московской биржи в начале дня возможно некоторое укрепление рубля. Этому будет способствовать отскок на рынке энергоносителей, а также приближение налогового периода. В результате доллар закрепится под сопротивлением, расположенным на уровне 60 рублей, что говорит в пользу его дальнейшего снижения, которое может начаться уже сегодня. В случае восстановления нефтяных котировок в преддверии публикации данных по запасам углеводородов в США к концу сессии доллар может сделать существенный шаг к ближайшей поддержке на отметке 59 рублей", - полагает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.