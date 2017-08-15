Индекс ММВБ вновь отступит ниже 1950 пунктов - ИК "Фридом Финанс"

"Перед открытием российского фондового рынка 15 августа сложился противоречивый внешний фон. С одной стороны, позитивным фактором для наших акций выступит ситуация на внешних площадках, где вновь растет аппетит к риску. С другой стороны, "медведи" будут поддержаны ситуацией на рынке энергоносителей. Если вчера нефть марки Brent предпринимала попытки закрепиться выше $52, то сегодня с утра она торгуется в районе $50,8 за баррель. Предполагаем, что негативная составляющая может перевесить, поэтому на открытии российский рынок снизится, и индекс ММВБ вновь отступит ниже 1950 пунктов. Однако обвала ожидать не стоит. "Качели" на рынке нефти вносят существенную неопределенность на российский рынок, ограничивая активность наших игроков, ведь уже к концу вторника динамика нефтяных котировок может измениться. После закрытия российских торгов будут опубликованы данные API по запасам углеводородов. В преддверии этого релиза "быки" могут вернуться на рынок энергоносителей, и Brent отыграет большую часть потерь. Это станет сдерживающим фактором для продаж в наших акциях в течение дня", - прогнозирует старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.