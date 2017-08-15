.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Индекс ММВБ вновь отступит ниже 1950 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в июле замедлилась до 0,1%
Инфляция в июле замедлилась до 0,1%, свидетельствуют данные Росстата. Аналитики ожидали рост цен на уровне 0,4%. Годовая инфляция упала до 3,9%, оказавшись впервые ниже таргета
 
Оптимистов в России стало больше
Доля россиян, считающих, что ситуация в экономике страны за последний год улучшилась, в июне составила около 11% - существенно больше, чем годом ранее, пишут "Ведомости" со ссылкой на мониторинг Института социального анализа и прогнозирования...
 
Снижение ставок по ипотеке затруднит докапитализацию банков
Снижение ставок по ипотеке затруднит выполнение программы Минфина по докапитализации банков. Такое мнение высказывают опрошенные "Известиями" эксперты. Сбербанк с 10 августа снизил ставки по ипотеке на 0,6-2 п.п., до 7,4-10%, что было оценено...
 
Власти обещают туроператорам очередные субсидии
Субсидирование туроператоров внутреннего и въездного туризма может стать частью федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию внутреннего и въездного туризма в 2019–2025 годах, следует из проекта концепции документа, опубликованной на...
 
15 августа 2017 года 09:45

Индекс ММВБ вновь отступит ниже 1950 пунктов - ИК "Фридом Финанс"

"Перед открытием российского фондового рынка 15 августа сложился противоречивый внешний фон. С одной стороны, позитивным фактором для наших акций выступит ситуация на внешних площадках, где вновь растет аппетит к риску. С другой стороны, "медведи" будут поддержаны ситуацией на рынке энергоносителей. Если вчера нефть марки Brent предпринимала попытки закрепиться выше $52, то сегодня с утра она торгуется в районе $50,8 за баррель. Предполагаем, что негативная составляющая может перевесить, поэтому на открытии российский рынок снизится, и индекс ММВБ вновь отступит ниже 1950 пунктов. Однако обвала ожидать не стоит. "Качели" на рынке нефти вносят существенную неопределенность на российский рынок, ограничивая активность наших игроков, ведь уже к концу вторника динамика нефтяных котировок может измениться. После закрытия российских торгов будут опубликованы данные API по запасам углеводородов. В преддверии этого релиза "быки" могут вернуться на рынок энергоносителей, и Brent отыграет большую часть потерь. Это станет сдерживающим фактором для продаж в наших акциях в течение дня", - прогнозирует старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.

Опубликовано: /ИК "Фридом Финанс"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
15 августа 2017 года 15:37
Российские индексы с высокой вероятностью закроют сегодняшний день на отрицательной территории - ИК "ФИНАМ"
"По американской экономике сегодня выйдут данные о розничных продажах, которые могут существенно повлиять на валютный рынок. После провала этого показателя в июне, за июль данные могут оказаться более сильными, что должно поддержать американский доллар. Российские индексы с высокой вероятностью...    читать дальше
.
15 августа 2017 года 15:14
Если котировки нефти пробьют отметку 50, евро вырасти до 73-75 рублей - "Аналитика Онлайн"
"Доллар/рубль по-прежнему не пускают выше отметки 60. При этом нужно отметить, что накануне мы видели очень сильное снижение нефтяных котировок, которые рубль, похоже, полностью проигнорировал. Мы считаем, что доллар/рубль имеет все шансы прорваться к уровням 62-63 рубля за одну единицу...    читать дальше
.
15 августа 2017 года 14:50
Цены на нефть пока будут торговаться в диапазоне 48-55 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов оказались под давлением в последние сутки по мере того, как участники рынка, судя по всему, сочли текущий новостной фон неубедительным для того, чтобы торговаться на максимальных уровнях за два с половиной месяца, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий...    читать дальше
.
15 августа 2017 года 14:25
"ВТБ Капитал" подтвердил рейтинг "покупать" для акций Luxoft по итогам пересмотра
(добавлены 4-7 абзацы) "ВТБ Капитал" подтвердил рекомендацию "покупать" для акций Luxoft после пересмотра, говорится в обзоре инвестбанка. Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", составляет $65 за штуку. "Несмотря на слабые финансовые показатели Luxoft...    читать дальше
.
15 августа 2017 года 14:05
Еще один прорыв выше отметки $53 за баррель до конца августа вполне возможен - Sberbank CIB
Еще один прорыв выше отметки $53 за баррель, как в конце прошлой недели, до конца августа вполне возможен, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Похоже, что по итогам лета уровень $53 за баррель окажется верхним пределом цен на фьючерсы с...    читать дальше
.
15 августа 2017 года 13:40
Рынок акций сохранит боковую динамику до конца дня - ИК "Фридом-Финанс"
На российском рынке в этот вторник, 15 августа, сохраняется низкая торговая активность, что вызвано нейтральным внешним и новостным фоном и сезонным фактором, указывает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Вчерашний слабый рост сменился...    читать дальше
.
15 августа 2017 года 13:12
Рынок способен вернуться к отметкам 1050 пунктов по индексу РТС и 1980 пунктов по индексу ММВБ - ВТБ 24
Котировки Brent опустились ниже $51, WTI – ниже $48, - констатирует главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев. - Несмотря на ожидания сокращения запасов «чёрного золота» в США на прошлой неделе, перед публикацией традиционной статистики спекулянты решили сыграть на понижение. Несмотря на то, что...    читать дальше
.
15 августа 2017 года 12:51
Налоговый период продолжает оказывать поддержку рублю, компенсируя негативную динамику рынка нефти - "Нордеа Банк"
Представители ФРС пытаются убедить рынок в возможности еще одного повышения ставки до конца года, указывает аналитик "Нордеа Банка" Евдокимова Татьяна. Накануне доллар практически полностью отыграл пятничные потери, вызванные слабыми данными по инфляции. В первой половине дня укреплению доллара...    читать дальше
.
15 августа 2017 года 12:31
Слабая конъюнктура на сырьевых площадках не позволит рынку ОФЗ продолжить рост - Промсвязьбанк
"Рынок ОФЗ начал неделю в позитивном ключе: по итогам вчерашнего дня доходности большинства выпусков опустились на 3-6 б.п. до 7,7-7,95%. В условиях небольшого изменения нефтяных котировок и отсутствия важной статистики определяющим фактором для роста спроса на рублевые гособлигации, на наш...    читать дальше
.
15 августа 2017 года 12:16
"ВТБ Капитал" подтвердил рейтинг "покупать" для акций Luxoft по итогам пересмотра
"ВТБ Капитал" подтвердил рекомендацию "покупать" для акций Luxoft после пересмотра, говорится в обзоре инвестбанка. Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", составляет $65 за штуку. "Несмотря на слабые финансовые показатели Luxoft за I квартал 2018...    читать дальше
.
15 августа 2017 года 12:05
Краткосрочный ориентир по Brent - 50-53 долл. за баррель - "Нордеа Банк"
"Нефть существенно подешевела накануне на фоне опасений об устойчивости спроса в Китае. В первой половине дня нефть умеренно дешевела после выхода негативной статистика из Китая, где в июле было зафиксировано замедление роста инвестиций, розничных продаж и промышленного производства. Позднее...    читать дальше
.
15 августа 2017 года 11:48
Пока нет оснований для укрепления рубля в среднесрочном периоде - РосЕвроБанк
"Рубль продолжает снижение, почти вплотную вновь подойдя к отметке в 60 за доллар. "Штурм" этого уровня должен состояться в ближайшее время и еще до конца дня российская валюта может перешагнуть психологически важный уровень. При этом рубль остается относительно стабильным, несмотря на сильное...    читать дальше
.
15 августа 2017 года 11:45
ИК "Открытие Капитал" снизила оценку акций Luxoft на 22,5%, оставив рейтинг "покупать"
Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" понизила прогнозную стоимость акций Luxoft с $71 до $55 за штуку, говорится в обзоре ИК. В то же время рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "Мы скорректировали модель оценки Luxoft с учетом слабых финансовых показателей...    читать дальше
.
15 августа 2017 года 11:44
Рынок акций РФ снижается во вторник утром на фоне падающей нефти, растут акции электроэнергетики
Москва. 15 августа. Рынок акций РФ умеренно снижается во вторник утром на фоне падающей нефти, благоприятная конъюнктура мировых фондовых рынков из-за снижения накала геополитической напряженности вокруг Северной Кореи не в состоянии сдержать напор продавцов; растут акции электроэнергетических компаний.    читать дальше
.
15 августа 2017 года 11:23
Торговый диапазон на сегодня 59,60 – 60,40 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"С утра рубль начал терять свои позиции относительно доллара, - комментирует начальник управления финансовых институтов и инвестиционных услуг Уральского банка реконструкции и развития Максим Голубков. - Ослабление российской валюты началось еще вчера, когда цены на нефть в очередной раз...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.