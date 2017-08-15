Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 15 августа. На рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не сложится ярко выраженной тенденции на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы увеличились в понедельник, что было обусловлено признаками ослабления напряженности между США и Северной Кореей. При этом значение Standard & Poor's 500 повысилось на 1% впервые за последние три месяца. Выросли все отраслевые группы, за исключением энергетического сектора, из-за сильного падения цен на нефть. Лидерами подъема выступили высокотехнологическая отрасль и сфера недвижимости.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и шеф Пентагона Джим Мэттис на выходных высказались в пользу мирного урегулирования кризиса вокруг отношений Пхеньяна и Вашингтона. "Пока дипломатия остается предпочтительным средством, которое может заставить Северную Корею изменить свое поведение, военные меры являются поддерживающими", - говорится в статье двух политиков, опубликованной Wall Street Journal. Они отметили, что "Вашингтон стремится к переговорам с Пхеньяном".

Азиатские фондовые индексы повышаются во вторник вслед за позитивной тенденцией на других мировых рынках, обусловленной смягчением риторики американских властей в отношении Северной Кореи. Японский Nikkei 225 вырос на 1,12%. Позитивное влияние на участников торгов оказывает также ослабление курса иены относительно доллара США. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:22 МСК повысился на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 0,15%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:37 МСК вырос на 0,49%. Биржи Южной Кореи не работают в связи с праздником - Днем независимости.

Вместе с тем цены на нефть эталонных марок во вторник утром пытаются стабилизироваться после падения до трехнедельного минимума днем ранее. Негативное влияние на рынок продолжали оказывать опасения относительно растущего производства в странах-членах ОПЕК, а также добычи сланцевой нефти в США. Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США прогнозирует, что в сентябре производство нефти на крупнейших сланцевых месторождениях страны достигнет исторического рекорда - 6,149 млн баррелей в сутки. В августе данный показатель составлял 6,03 млн б/с.

На этом фоне октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:32 МСК подорожали всего на 0,06% - до $50,76 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена снизилась на 2,63%, завершив торги на уровне $50,73 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром во вторник утром снизились на 0,02% - до $47,72 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник упала в 7,8 раза по отношению к предыдущему дню и оказалась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 4,044 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,254 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 августа вырос по отношению к предыдущему торговому дню на 0,14% (в основном за счет заметного роста стоимости облигаций "Сбербанк БО-37" и "Сбербанк БО-18", которые вернулись на привычные ценовые уровни после падения в предыдущий торговый день) и составил 105,67 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (12-14 августа) 0,22%, поднявшись до 522,13 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Сбербанк БО-37" (+4%), "Сбербанк БО-18" (+1%) и "Россельхозбанк-16" (+0,22%), а в лидерах снижения - "РЖД БО-03" (-0,43%), "Бинбанк БО-05" (-0,18%) и "Акрон БО-03" (-0,18%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "О1 Груп Финанс" (SPV-компания O1 Group) завершило размещение биржевых облигаций серии 001P-05 объемом 40 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 15 лет. "О1 Груп Финанс" 1 августа провело сбор заявок на указанные бумаги серии 001P-05 объемом 40 млрд рублей, а также на бумаги серии 001P-04 объемом 25 млрд рублей. При этом "О1 Груп Финанс" планирует внести изменения в изначальные условия выпуска - повысить доходность и добавить ковенанты, при которых держатели бумаг смогут требовать их досрочного погашения. В частности, компания планирует добавить в условия выпуска облигаций дополнительные ковенанты для погашения в случае техдефолта облигаций, просрочки задолженности по уплате налогов, отчуждения эмитентом имущества на сумму более 30% балансовой стоимости и т.д. Кроме того, компания планирует объявить дополнительную оферту на 2 июля 2027 года по цене 100% от номинала. Также планируется уменьшить число расчетных периодов 2-го купона с 30 до 15. При этом планируется повысить ставку дохода за 2-й купонный период, привязанную к ОФЗ. Доходность будет равна сумме доходов за 15 расчетных периодов, значение которых привязано к значению кривой бескупонной доходности госбумаг со сроком погашения 1 год плюс 7,5%. Ранее премия составляла 3%. По выпуску предусмотрена выплата двух купонов. Продолжительность 1-го купонного периода составит 15 дней, 2-го купонного периода - 5 тыс. 445 дней. Ставка 1-го купона установлена в размере 1% годовых.

АО "Калужский завод путевых машин и гидроприводов" ("Калугапутьмаш" (MOEX: KPMG)) 14 августа начало размещение коммерческих облигаций первой серии на 1,4 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 3 года. По выпуску предусмотрена выплата годовых купонов, ставка 1-го купона - 14% годовых. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди топ-200 банков по активам. Бумаги размещаются в рамках программы коммерческих бондов "Калугапутьмаша" на 10 млрд рублей.

Связь-банк установил ставку 6-го купона биржевых облигаций серии БО-03 объемом 5 млрд рублей в размере 9,25% годовых (46,63 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). Банк разместил 3-й выпуск биржевых облигаций объемом 5 млрд рублей в феврале 2015 года. Трехлетние облигации имеют 6 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 10,75% годовых. По бондам запланирована оферта 26 августа.

ООО "Прайм Финанс" установило ставку 4-го купона биржевых облигаций серии БО-02 на 5 млрд рублей на уровне 11% годовых (54,85 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). Десятилетние облигации БО-02 на 5 млрд рублей компания разместила в феврале 2016 года. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны.