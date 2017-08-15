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15 августа 2017 года 09:25

Brent - $50,8 за баррель

Американские фондовые индексы увеличились в понедельник. Азиатские фондовые индексы повышаются во вторник. Цены на нефть эталонных марок слабо повышаются во вторник.

Американские фондовые индексы увеличились в понедельник, что обусловлено признаками ослабления напряженности между США и Северной Кореей, сообщает MarketWatch.

При этом значение Standard & Poor's 500 повысилось на 1% впервые за последние три месяца. Выросли все отраслевые группы, за исключением энергетического сектора, из-за сильного падения цен на нефть. Лидерами подъема выступили высокотехнологическая отрасль и сфера недвижимости.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и шеф Пентагона Джим Мэттис на выходных высказались в пользу мирного урегулирования кризиса вокруг отношений Пхеньяна и Вашингтона.

"Пока дипломатия остается предпочтительным средством, которое может заставить Северную Корею изменить свое поведение, военные меры являются поддерживающими", - говорится в статье двух политиков, опубликованной Wall Street Journal. Они отметили, что "Вашингтон стремится к переговорам с Пхеньяном".

На прошлой неделе из-за разрастания северокорейской угрозы Dow Jones Industrial Average потерял 1,1%, Standard & Poor's 500 упал на 1,4%, что стало самым существенным снижением с марта. Nasdaq Composite уменьшился на 1,5% - максимальное недельное падение с июня.

"После краткосрочной ожидаемой реакции на прошлой неделе на рынке сформировалось ралли на фоне очевидных факторов: прибыли идут вперед, экономика США укрепляется, ситуация в глобальной экономике улучшается", - полагает старший рыночный аналитик Voya Financial Карин Кавано.

В понедельник наиболее существенный подъем котировок среди акций компаний, входящих в расчет Dow Jones, был зафиксирован у Visa Inc. - на 1,8%.

Кроме того, цена бумаг Goldman Sachs выросла на 1,4%, Apple Inc. - на 1,5%, Boeing Co. - на 1%.

Акции производителя электромобилей Tesla Inc. подорожали на 1,7% - до $363,8. Аналитики Baird улучшили целевой уровень их котировок до $411 с $368. Кроме того, Tesla успешно провела дебютное размещение облигаций и привлекла $1,8 млрд на ускорение производства новой модели своего автомобиля.

Рыночная стоимость VF Corp. подскочила на 3,1%. Текстильная компания, которой принадлежат такие бренды, как Wrangler, Timberland и The North Face, сообщила о приобретении за $820 млн частной компании Williamson-Dickie Mfg., выпускающей рабочую одежду.

Существенно подорожали бумаги производителей чипов, в том числе Micron Technology - на 4,4% и Advanced Micro Devices Inc. - на 4,3%.

Главный исполнительный директор Merck & Co. Кеннет Фрейзер в понедельник объявил о том, что уходит из экономического совета при президенте США. Котировки акций второй по величине фармацевтической компании страны повысились на 0,5%.

Капитализация Target Corp. поднялась на 1,4%. Ритейлер заявил о покупке транспортной компании Grand Junction, что позволит Target осуществлять доставку потребителям быстрее и эффективнее. Сумма сделки не раскрывается.

Между тем цена бумаг Netflix Inc. снизилась на 0,2% после того, как эксперты Barron's спрогнозировали возможность падения стоимости сервиса потокового видео более чем на 50% из-за намерения Walt Disney больше не распространять контент через дистрибьюторов, включая операторов кабельного телевидения и Netflix.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник вырос на 135,39 пункта (0,62%) - до 21993,71 пункта.

Standard & Poor's 500 за день увеличился на 24,52 пункта (1%), составив 2465,84 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов повысилось на 83,68 пункта (1,34%) - до 6340,23 пункта.

Азиатские фондовые индексы повышаются во вторник вслед за позитивной тенденцией на других мировых рынках, обусловленной смягчением риторики американских властей в отношении Северной Кореи, сообщает MarketWatch.

Японские Nikkei 225 и Topix к 8:17 МСК увеличились соответственно на 1,35% и 1,33%. Повышение Topix происходит впервые за пять торговых сессий и поддерживается ростом котировок акций банков и производителей электроники.

Позитивное влияние на участников торгов оказывает также ослабление курса иены относительно доллара США.

Курс ценных бумаг Fujifilm подскочил на 7,5% на новости о том, что чистая прибыль компании в минувшем квартале выросла более чем в три раза, превзойдя ожидания аналитиков.

В то же время сильное падение стоимости нефти в понедельник стало причиной снижения капитализации Japan Petroleum на 0,2%.

Эксперты Mitsubishi UFJ полагают, что подъем японского фондового рынка продолжится на фоне стабильного улучшения ситуации с прибылями компаний. В результате к концу текущего года Topix может подняться до 1750 пунктов, Nikkei 225 - до 21800 пунктов, что представляет собой рост соответственно на 9% и 12% относительно уровней индексов на закрытие торговой сессии в понедельник.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:22 МСК повысился на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 0,15%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:37 МСК вырос на 0,49%.

Цена бумаг крупнейших банков Австралии поднимается: Westpac Banking - на 0,8%, National Australia Bank - на 0,5%, Australia and New Zealand Banking - на 1,2%.

Биржи Южной Кореи не работают в связи с праздником - Днем независимости.

Цены на нефть эталонных марок слабо повышаются во вторник после падения до трехнедельного минимума днем ранее.

Негативное влияние на рынок продолжали оказывать опасения относительно растущего производства в странах-членах ОПЕК, а также добычи сланцевой нефти в США, сообщает MarketWatch.

Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США прогнозирует, что в сентябре производство нефти на крупнейших сланцевых месторождениях страны достигнет исторического рекорда - 6,149 млн баррелей в сутки. В августе данный показатель составлял 6,03 млн б/с.

В то же время некоторую поддержку рынку оказывают новости о сокращении добычи нефти на крупнейшем в Ливии месторождении аш-Шарара почти на треть из-за ограничения объемов отгрузки из ливийского порта Зуэйтина в связи с забастовкой портовых служащих.

Кроме того, аналитики ждут, что запасы нефти в США продолжали снижаться на прошлой неделе. Официальные данные EIA опубликует в среду в 17:30 МСК.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:49 МСК подорожали на $0,08 (0,16%) - до $50,81 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена уменьшилась на $1,37 (2,63%), завершив торги на уровне $50,73 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром во вторник выросли на $0,03 (0,06%) - до $47,62 за баррель.

По итогам предыдущей сессии их цена упала на $1,23 (2,52%) и закончила день на уровне $47,59 за баррель. Это снижение стало максимальным за последние пять недель.


Опубликовано: /Финмаркет/
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