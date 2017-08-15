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Главная / Мнения аналитиков / Сигналы к игре на понижение придут при уходе индекса ММВБ под уровень 1940 пунктов - TeleTrade
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15 августа 2017 года 09:22
Сигналы к игре на понижение придут при уходе индекса ММВБ под уровень 1940 пунктов - TeleTrade
"Новая неделя на российском рынке акций началась с локального повышения индекса ММВБ на 0,36% (до уровня 1951,75). Но нефть, чья стоимость еще на прошлой неделе поднималась до отметки 53,64$ за баррель, вновь откатилась к уровню 51$ за баррель. К тому же неудачная попытка прорыва консолидации 51,50-53$ за баррель вверх может обернуться обрывом вниз. Особенно если котировки не удержат уровень 50-50,50$ за баррель, через который проходит локальный тренд на повышение от 21 июня. В этом случае риски возврата цен на нефть в диапазон 47-48$ за баррель существенно возрастут. Не зря же в пятницу на рынке случился "фикс" по многим бумагам, в результате которого отдельные представители вернулись в "медвежью" фазу. По дневному формату сам индекс ММВБ сейчас удерживается лишь благодаря линии поддержки, соединяющей отметки 1774,56 и 1904,26 пунктов и уровню быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях. Две других скользящих средних - ЕМА100 и ЕМА200 на днях - расположились сверху, и, как только продавцам удастся увести индекс за ключевые рубежи, возрастет угроза его отката в районы 1900-1905 и 1850-1855 пунктов соответственно. Первая зона соответствует минимумам июля и недельной скользящей средней ЕМА100. Вторая зона - это 61,8% уровень коррекции к росту 1774,56-1989,77 пунктов, который попадает на отметку 1856,77 пунктов. Сигналы к игре на понижение придут при уходе индекса ММВБ под уровень 1940 пунктов и усилятся в случае пробоя отметки 1904,26 пунктов вниз", - комментирует ситуацию ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.
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15 августа 2017 года 15:37
Российские индексы с высокой вероятностью закроют сегодняшний день на отрицательной территории - ИК "ФИНАМ"
"По американской экономике сегодня выйдут данные о розничных продажах, которые могут существенно повлиять на валютный рынок. После провала этого показателя в июне, за июль данные могут оказаться более сильными, что должно поддержать американский доллар. Российские индексы с высокой вероятностью... читать дальше
.15 августа 2017 года 15:14
"Доллар/рубль по-прежнему не пускают выше отметки 60. При этом нужно отметить, что накануне мы видели очень сильное снижение нефтяных котировок, которые рубль, похоже, полностью проигнорировал. Мы считаем, что доллар/рубль имеет все шансы прорваться к уровням 62-63 рубля за одну единицу... читать дальше
.15 августа 2017 года 14:50
Цены на нефть основных эталонных сортов оказались под давлением в последние сутки по мере того, как участники рынка, судя по всему, сочли текущий новостной фон неубедительным для того, чтобы торговаться на максимальных уровнях за два с половиной месяца, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий... читать дальше
.15 августа 2017 года 14:25
(добавлены 4-7 абзацы) "ВТБ Капитал" подтвердил рекомендацию "покупать" для акций Luxoft после пересмотра, говорится в обзоре инвестбанка. Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", составляет $65 за штуку. "Несмотря на слабые финансовые показатели Luxoft... читать дальше
.15 августа 2017 года 14:05
Еще один прорыв выше отметки $53 за баррель, как в конце прошлой недели, до конца августа вполне возможен, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Похоже, что по итогам лета уровень $53 за баррель окажется верхним пределом цен на фьючерсы с... читать дальше
.15 августа 2017 года 13:40
На российском рынке в этот вторник, 15 августа, сохраняется низкая торговая активность, что вызвано нейтральным внешним и новостным фоном и сезонным фактором, указывает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Вчерашний слабый рост сменился... читать дальше
.15 августа 2017 года 13:12
Рынок способен вернуться к отметкам 1050 пунктов по индексу РТС и 1980 пунктов по индексу ММВБ - ВТБ 24
Котировки Brent опустились ниже $51, WTI – ниже $48, - констатирует главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев. - Несмотря на ожидания сокращения запасов «чёрного золота» в США на прошлой неделе, перед публикацией традиционной статистики спекулянты решили сыграть на понижение. Несмотря на то, что... читать дальше
.15 августа 2017 года 12:51
Налоговый период продолжает оказывать поддержку рублю, компенсируя негативную динамику рынка нефти - "Нордеа Банк"
Представители ФРС пытаются убедить рынок в возможности еще одного повышения ставки до конца года, указывает аналитик "Нордеа Банка" Евдокимова Татьяна. Накануне доллар практически полностью отыграл пятничные потери, вызванные слабыми данными по инфляции. В первой половине дня укреплению доллара... читать дальше
.15 августа 2017 года 12:31
"Рынок ОФЗ начал неделю в позитивном ключе: по итогам вчерашнего дня доходности большинства выпусков опустились на 3-6 б.п. до 7,7-7,95%. В условиях небольшого изменения нефтяных котировок и отсутствия важной статистики определяющим фактором для роста спроса на рублевые гособлигации, на наш... читать дальше
.15 августа 2017 года 12:16
"ВТБ Капитал" подтвердил рекомендацию "покупать" для акций Luxoft после пересмотра, говорится в обзоре инвестбанка. Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", составляет $65 за штуку. "Несмотря на слабые финансовые показатели Luxoft за I квартал 2018... читать дальше
.15 августа 2017 года 12:05
"Нефть существенно подешевела накануне на фоне опасений об устойчивости спроса в Китае. В первой половине дня нефть умеренно дешевела после выхода негативной статистика из Китая, где в июле было зафиксировано замедление роста инвестиций, розничных продаж и промышленного производства. Позднее... читать дальше
.15 августа 2017 года 11:48
"Рубль продолжает снижение, почти вплотную вновь подойдя к отметке в 60 за доллар. "Штурм" этого уровня должен состояться в ближайшее время и еще до конца дня российская валюта может перешагнуть психологически важный уровень. При этом рубль остается относительно стабильным, несмотря на сильное... читать дальше
.15 августа 2017 года 11:45
Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" понизила прогнозную стоимость акций Luxoft с $71 до $55 за штуку, говорится в обзоре ИК. В то же время рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "Мы скорректировали модель оценки Luxoft с учетом слабых финансовых показателей... читать дальше
.15 августа 2017 года 11:44
Москва. 15 августа. Рынок акций РФ умеренно снижается во вторник утром на фоне падающей нефти, благоприятная конъюнктура мировых фондовых рынков из-за снижения накала геополитической напряженности вокруг Северной Кореи не в состоянии сдержать напор продавцов; растут акции электроэнергетических компаний. читать дальше
.15 августа 2017 года 11:23
"С утра рубль начал терять свои позиции относительно доллара, - комментирует начальник управления финансовых институтов и инвестиционных услуг Уральского банка реконструкции и развития Максим Голубков. - Ослабление российской валюты началось еще вчера, когда цены на нефть в очередной раз... читать дальше
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