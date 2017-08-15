Сигналы к игре на понижение придут при уходе индекса ММВБ под уровень 1940 пунктов - TeleTrade

"Новая неделя на российском рынке акций началась с локального повышения индекса ММВБ на 0,36% (до уровня 1951,75). Но нефть, чья стоимость еще на прошлой неделе поднималась до отметки 53,64$ за баррель, вновь откатилась к уровню 51$ за баррель. К тому же неудачная попытка прорыва консолидации 51,50-53$ за баррель вверх может обернуться обрывом вниз. Особенно если котировки не удержат уровень 50-50,50$ за баррель, через который проходит локальный тренд на повышение от 21 июня. В этом случае риски возврата цен на нефть в диапазон 47-48$ за баррель существенно возрастут. Не зря же в пятницу на рынке случился "фикс" по многим бумагам, в результате которого отдельные представители вернулись в "медвежью" фазу. По дневному формату сам индекс ММВБ сейчас удерживается лишь благодаря линии поддержки, соединяющей отметки 1774,56 и 1904,26 пунктов и уровню быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях. Две других скользящих средних - ЕМА100 и ЕМА200 на днях - расположились сверху, и, как только продавцам удастся увести индекс за ключевые рубежи, возрастет угроза его отката в районы 1900-1905 и 1850-1855 пунктов соответственно. Первая зона соответствует минимумам июля и недельной скользящей средней ЕМА100. Вторая зона - это 61,8% уровень коррекции к росту 1774,56-1989,77 пунктов, который попадает на отметку 1856,77 пунктов. Сигналы к игре на понижение придут при уходе индекса ММВБ под уровень 1940 пунктов и усилятся в случае пробоя отметки 1904,26 пунктов вниз", - комментирует ситуацию ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.