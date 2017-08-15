Индекс ММВБ способен продолжить отыгрывать потери - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent после снижения накануне удерживаются в районе $50,8 за баррель в преддверии публикации данных отраслевой статистики по запасам "черного золота" в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром прибавляют на фоне снижения геополитических рисков. По сообщениям северокорейских СМИ, глава КНДР Ким Чен Ын пообещал не торопиться с ракетным ударом по США, а президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что не допустит войны на Корейском полуострове. В этом контексте основные азиатские фондовые индикаторы демонстрируют сегодня большей частью положительную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1950 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в случае улучшения внешнего фона этот фондовый индикатор способен продолжить отыгрывать потери, понесенные на прошлой неделе", - отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.