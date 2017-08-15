Сегодня утром на рынке акций возможна некоторая коррекция вниз - ИФ "Олма"

Сегодня в начале торгов на рынке акций возможна некоторая коррекция вниз за счет нефтегазового сектора, полагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев – цена на нефть понизились после публикации прогноза Минэнергетики США, согласно которому объем добычи сланцевой нефти выйдет на рекордный уровень в следующем месяце, что ставит под вопрос эффективность действий по балансированию рынка, предпринимаемых ОПЕК. На валютном рынке в начале торгов возможен возврат к отметке 60 по паре доллар-рубль в рамках реакции на коррекцию вниз по ценам на энергоносители.