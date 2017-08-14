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14 августа 2017 года 19:45

Рынок акций РФ подрос в понедельник из-за снижения напряженности вокруг КНДР, падающая нефть сдерживала рост

Москва. 14 августа. Рынок акций РФ немного подрос по итогам торгов в понедельник благодаря позитивной динамике мировых рынков капитала, которые позитивно отреагировали на снижение накала геополитической напряженности вокруг Северной Кореи, при этом рост рынка сдерживался падающей нефтью.

К 18:50 МСК индекс ММВБ составил 1951,75 пункта (+0,36%), индекс РТС - 1031,13 пункта (+0,85%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,3%, лидерами роста выступили бумаги "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+5,5%).

Акции "Мостотреста" заметно подорожали на "Московской бирже" благодаря публикации хорошего финансового отчета компании по РСБУ за первое полугодие. Чистая прибыль ПАО "Мостотрест" за 6 месяцев 2017 года по РСБУ выросла в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 6,747 млрд рублей, говорится в квартальном отчете компании. Выручка за отчетный период увеличилась на 24,6%, до 61,876 млрд рублей. Себестоимость продаж выросла на 20,3%, до 52,661 млрд рублей. Доходы от участия в других организациях подскочили в 22 раза, до 419,169 млн рублей. Прочие доходы выросли на 53,2%, до 2,163 млрд рублей, прочие расходы - на 44,4%, до 2,008 млрд рублей.

Также подорожали по итогам дня акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,3%), "Московской биржи" (+2,1%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,2%), "Мобильных ТелеСистем" (MOEX: MTSS) (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3%), "Полюса" (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

Вместе с тем снизились в цене акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавный рост цен российских акций, зафиксированный 14 августа, был связан прежде всего с наметившимся улучшением ситуации на мировых рынках капитала после смягчения высказываний со стороны США в отношении Северной Кореи. В воскресенье министр обороны США Джеймс Мэттис и госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявили, что администрация американского президента Дональда Трампа рассчитывает найти дипломатические способы для того, чтобы сделать Северную Корею зоной, свободной от ядерного оружия. "У США нет интереса к изменению режима в стране или ускорению процесса воссоединения Северной и Южной Кореи", - отмечается в заявлении Дж.Мэттиса и Р.Тиллерсона, опубликованном в газете The Wall Street Journal.

Европейские фондовые площадки прибавляют вечером в понедельник 0,6-1,7%, торги на американских биржах также проходят в "зеленой зоне" - индексы растут на 0,7-1,3%.

Вместе с тем цены на нефть опускаются на торгах в понедельник. Данные Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, указали на рост числа действующих нефтяных буровых установок в США за прошедшую неделю на 3 единицы - до 768 установок. На этом фоне стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 МСК в понедельник опустилась на 1% - до $51,57 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,78% - до $48,44 за баррель.

По словам старшего аналитика компании "Альпари" Романа Ткачука, в понедельник российские фондовые индексы умеренно растут. Продажи на "Московской бирже" в четверг-пятницу выглядели чересчур эмоциональными. Инвесторы - народ осторожный, сокращали "длинные" позиции перед выходными, но в ближайшие дни они вернутся на рынок. Риск прямого военного конфликта США и Северной Кореи минимален. Скорее всего, дело ограничится словесными пикировками. Сегодня в лидерах роста оказались акции электроэнергетического сектора - "МРСК Центра" (MOEX: MRKC), представители "Газэнергохолдинга" ("Мосэнерго", "ОГК-2" (MOEX: OGKB), "ТГК-1" (MOEX: TGKA)), а также "Яндекса" (MOEX: YNDX).

Ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова отмечает, что "накал вокруг КНДР постепенно сходит на нет, тогда как представители Белого дома поспешили убедить мир в отсутствии угрозы ядерной войны. В понедельник на рынки начал постепенно возвращаться спрос на риск. Индикатор страха VIX опустился на 4 пункта. Золото продолжило снижение, на текущий момент за тройскую унцию металла дают менее $1290. Европейские фондовые индексы демонстрируют уверенную прибавку, в среднем на 1,2%. Американские индикаторы рынка акций открылись в положительной зоне. Торговля на глобальных площадках в целом, и в частности в сегменте развивающихся рынков, осуществляется в позитивном ключе".

"После того, как на минувших выходных американские чиновники дали понять, что пока настроены на дипломатию в отношениях с Пхеньяном, "бегство от рисков" сменилось покупками в сегменте рисковых активов и довольно агрессивной коррекцией активов-убежищ, спрос на которые резко упал после роста на прошлой неделе. Но, несмотря на некоторый спад напряженности, геополитика пока остается на сцене. На волне позитива российские индексы также расположились в зеленой зоне. Но потенциал дальнейшего развития импульса видится ограниченным в силу противодействия со стороны нефтяного фактора. Индекс ММВБ с начала сессии торговался в плюсе, но он был не в силах заметно оторваться от области 1950 пунктов", - отмечает директор аналитического департамента компании "Альфа-Форекс" Андрей Диргин.

По словам эксперта компании "Финам" Василия Олейника, "в позитивном ключе прошел старт новой недели на всех фондовых рынках, но особых причин для радости на горизонте нет. Пока весь сегодняшний позитив в мире укладывается в рамки технической коррекции после двухдневных распродаж на прошлой неделе. Вышедшие сегодня утром данные по китайской экономике оказались существенно слабее ожиданий, но сильной реакции на них пока не было, ибо ситуацию опять сгладил регулятор, влив в систему очередную порцию ликвидности. Инвестиции в основной капитал - один из важнейших показателей - упали год к году с 8,6% до 8,3%. Объемы промышленного производства в июле упали с 7,6% до 6,4%, а объемы розничных продаж снизились с 11% до 10,4%".

По мнению руководителя аналитического отдела компании "Риком-Траст" Олега Абелева, "неделя начинается для российского рынка на относительно позитивном внешнем фоне. Конечно, закрепиться выше уровня 1970 пунктов по индексу ММВБ будет сложно, но пройти успешно отметку 1950 пунктов ему вполне по силам. Из корпоративных новостей стоит выделить историю с "Полюсом", бумаги которого остаются интересны для покупок в свете целого спектра новостей. Здесь и сделка с компанией Fosun в конце июля, после которой компания повысила размер дивидендов с началом выплат промежуточных; здесь и геополитическое напряжение, которое традиционно поддерживает стоимость золота как защитного актива; здесь и новости о возможности включения акций "Полюса" в базу расчета индекса MSCI при ближайшей ребалансировке".

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" в понедельник составил 18,662 млрд рублей (из них 5,34 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 1,594 млрд рублей на бумаги "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
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