Рубль усилил укрепление к доллару и евро к вечеру понедельника благодаря росту "аппетита к риску"

Москва. 14 августа. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) вечером в понедельник, рубль повышается к бивалютной корзине благодаря росту "аппетита к риску" из-за снижения геополитической напряженности вокруг Северной Кореи.

Курс доллара США составил 59,67 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 19,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,33 руб./EUR1, опустившись на 49,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 32,86 копейки - до 64,47 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 15 августа на 38,83 копейки, до 59,799 руб./$1, и опустил курс евро на 8,57 копейки, до 70,6645 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на вечерних торгах в понедельник благодаря увеличению спроса на рисковые активы на фоне смягчения риторики представителей США в отношении КНДР. Так, госсекретарь США Рекс Тиллерсон и шеф Пентагона Джим Мэттис на выходных высказались в пользу мирного урегулирования кризиса вокруг отношений Пхеньяна и Вашингтона.

Цены на нефть снижаются в понедельник, участники рынка оценивают сигналы о сокращении добычи в Ливии и данные о нефтедобыче в США. Добыча нефти на месторождении аш-Шарара в Ливии упала более чем на 30% - до 200 тыс. баррелей в сутки (б/с). Кроме того, по данным источников, отгрузка нефти из ливийского порта Зуэйтина ограничена в связи с забастовкой портовых служащих. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в понедельник опустилась на 1,46% - до $51,34 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 1,23% - до $48,22 за баррель.

Начальник отдела конверсионных операций Металлинвестбанка Александр Панасенко сообщил "Интерфаксу", что понедельник оказался благоприятным днем для рубля, который, несмотря на снижение нефти, смог укрепиться к основным валютам. "День прошел относительно спокойно, видимо, из-за периода отпусков, который, как обычно, приходится на август. В целом на рынке в течение всего дня наблюдался возросший интерес к продажам доллара и евро, и к вечеру рубль сумел заметно укрепиться", - отмечает А.Панаеснко.

"Российский рубль провел первую торговую сессию недели в положительной зоне. С фундаментальной точки зрения российская экономика остается стабильной. По данным Росстата, реальный ВВП России за второй квартал 2017 года вырос на 2,5% в годовом выражении по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. На наш взгляд, российская экономика вырастет на 1,4-1,8% за 2017 год за счет улучшения активности в финансовом, транспортном и строительном секторах, а также в ИТ-секторе", - говорит аналитик компании "Альпари" Веселин Петков.

"В ближайшее время можно ожидать роста спроса на рубли в связи с налоговым периодом. В остальном рынок постепенно начинает закладывать возможное изменение ставки ЦБ РФ на ближайшем заседании. Как минимум, у регулятора есть возможность снижения ставки на 25 базисных пунктов на фоне замедления инфляции ниже целевого уровня в 4,0%. В связи с этим можно ожидать определенного роста спекулятивного спроса на долговые инструменты и укрепление рубля", - прогнозирует аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 15 августа на 38,83 копейки, до 59,799 руб./$1, и опустил курс евро на 8,57 копейки, до 70,6645 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" понизился на 30,96 копейки по отношению к пятнице и составил 59,7737 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника опустился на 30,35 копейки по отношению к 11 августа и составил 59,7514 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 256,804 млн, из которых $900,141 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 356,663 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" понизился на 9,05 копейки к пятнице - до 70,5914 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника опустился на 23,94 копейки по отношению к 11 августа и составил 70,4926 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR328,262 млн, из которых EUR144,391 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR183,871 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) преимущественно снизились в понедельник в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 8,6% годовых, ставка на семидневный срок понизилась на 7 б.п. - до 8,96% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 3 б.п. - до 9,15% годовых, ставка на 3 месяца - на 1 б.п. - до 9,18 годовых, ставка на 6 месяцев осталась на уровне предыдущего дня - 9,03% годовых.