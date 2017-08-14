Цены евробондов РФ повышаются на фоне роста "аппетита к риску" из-за снижения напряженности с КНДР

Москва. 14 августа. Цены большинства российских еврооблигаций повышаются в понедельник на фоне роста "аппетита к риску" на большинстве мировых площадок из-за снижения геополитической напряженности вокруг Северной Кореи; исключение составили евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снизились в цене, что привело к небольшому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК осталась без изменений по отношению к закрытию 11 августа и составила 120,17% от номинала, что соответствует доходности 2,12% годовых (доходность не изменилась по отношению к предыдущему дню).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК понизилась относительно итогов 11 августа на 4 базисных пункта, составив 101,27% от номинала. Их доходность повысилась на 1 базисный пункт, до 1,42% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями США сузился на 1 базисный пункт в сравнении с пятницей, до 70 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году повысились по отношению к предыдущему закрытию на 38 базисных пунктов, до 113,65% от номинала (доходность понизилась на 3 базисных пункта, до 4,94% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 42 базисных пункта, до 109,85% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта, до 4,93% годовых), с погашением в 2047 году - на 41 базисный пункт, до 101,55% от номинала (доходность уменьшилась на 2 базисных пункта, до 5,15% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли на 4 базисных пункта, до 101,75% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт, до 4,03% годовых), с погашением в 2026 году - на 14 базисных пунктов, до 105,32% от номинала (доходность понизилась на 2 пункта, до 4,02% годовых), с погашением в 2023 году - на 9 базисных пунктов, до 108,38% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - 3,34% годовых).

"В последние дни глобальный рынок находился в ситуации повышенной волатильности, поскольку основным определяющим моментом являлся фактор напряженности по поводу развития ситуации вокруг Северной Кореи, поэтому настроения участников рынка менялись довольно быстро от того, что называется рост "аппетита к риску" и снижение "аппетита к риску". Понедельник как раз такой день, когда напряжение последней недели несколько спало, поэтому мы видим интерес к риску и рост котировок рисковых активов. В целом же этот глобальный фактор выразился в небольшом подъеме котировок российских еврооблигаций и небольшом снижении их доходности", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.