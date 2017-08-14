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Главная / Мнения аналитиков / Рынки драгоценных металлов снижаются под влиянием укрепляющегося курса доллара США и растущего американского фондового рынка - "Открытие Брокер"
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14 августа 2017 года 17:27
Рынки драгоценных металлов снижаются под влиянием укрепляющегося курса доллара США и растущего американского фондового рынка - "Открытие Брокер"
Сегодня рынки драгоценных металлов снижаются под влиянием укрепляющегося курса доллара США и растущего американского фондового рынка, отмечает аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер» Оксана Лукичева. Остающаяся политическая напряженность еще поддерживает рынки, но основные покупки под впечатлением угрозы прошли. Запасы в серебряных ETF-фондах вновь понизились, запасы золотых и палладиевых фондах подросли. Цены на драгоценные металлы на бирже в Шанхае подросли, объёмы торгов остаются низкими. Курс юаня к доллару США продолжает укрепляться. По мнению крупнейшего переработчика MMTC-PAMP India, озвученного в рамках международной золотой конвенции в Панаджи, импорт золота в страну в 2017 г. может вырасти на треть и составить около 750 тонн в связи с ростом спроса в сельской местности и среди дилеров. Импорт золота в Индию в 2016 г. составил 557,7 тонн, но за 7 мес. 2017 г. импорт золота составил 550 тонн. В этом году спрос на ювелирные изделия улучшился, но инвестиционный спрос по-прежнему слаб из-за ралли на фондовом рынке и дорогой рупии. Цены на золото вырастали к уровню 1298$, но вновь не смогли пройти значимый уровень сопротивления 1300$, после чего понизились к уровню 1285$. "При приближении цены к уровню 1300$ продажи активизируются, а спрос по-прежнему остается сезонно вялым, - прогнозирует эксперт компании. - Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1279-1270$, уровни сопротивления – 1292-1300$. Цены на серебро вновь вырастали до уровня 17,22$ в корреляции с рынком золота, после чего откорректировались вниз к уровню 16,92$. Отношение золота к серебру составляет 75,35 пунктов. Отношение платины к серебру составляет 56,82 пунктов. Ближайшие уровни поддержки в серебре – 16,85-16,50$, уровни сопротивления – 17,22-17,32$. Цены на платину вырастали до уровня 996$ в корреляции с прочими рынками драгоценных металлов, после чего понизились к уровню 971$. Спрэд между золотом и платиной составляет 309,5$/унция. Спрэд между платиной и палладием составляет 87$/унция. Ближайшие уровни поддержки в платине – 958-938$, уровни сопротивления – 975-996$. Цены на палладий после достижения максимума на уровне 905$, понизились к уровню 893$, возле которого наблюдается консолидация. Ближайшие уровни поддержки в палладии – 889-840$, уровни сопротивления – 899-905$".
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15 августа 2017 года 15:37
Российские индексы с высокой вероятностью закроют сегодняшний день на отрицательной территории - ИК "ФИНАМ"
"По американской экономике сегодня выйдут данные о розничных продажах, которые могут существенно повлиять на валютный рынок. После провала этого показателя в июне, за июль данные могут оказаться более сильными, что должно поддержать американский доллар. Российские индексы с высокой вероятностью... читать дальше
.15 августа 2017 года 15:14
"Доллар/рубль по-прежнему не пускают выше отметки 60. При этом нужно отметить, что накануне мы видели очень сильное снижение нефтяных котировок, которые рубль, похоже, полностью проигнорировал. Мы считаем, что доллар/рубль имеет все шансы прорваться к уровням 62-63 рубля за одну единицу... читать дальше
.15 августа 2017 года 14:50
Цены на нефть основных эталонных сортов оказались под давлением в последние сутки по мере того, как участники рынка, судя по всему, сочли текущий новостной фон неубедительным для того, чтобы торговаться на максимальных уровнях за два с половиной месяца, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий... читать дальше
.15 августа 2017 года 14:25
(добавлены 4-7 абзацы) "ВТБ Капитал" подтвердил рекомендацию "покупать" для акций Luxoft после пересмотра, говорится в обзоре инвестбанка. Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", составляет $65 за штуку. "Несмотря на слабые финансовые показатели Luxoft... читать дальше
.15 августа 2017 года 14:05
Еще один прорыв выше отметки $53 за баррель, как в конце прошлой недели, до конца августа вполне возможен, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Похоже, что по итогам лета уровень $53 за баррель окажется верхним пределом цен на фьючерсы с... читать дальше
.15 августа 2017 года 13:40
На российском рынке в этот вторник, 15 августа, сохраняется низкая торговая активность, что вызвано нейтральным внешним и новостным фоном и сезонным фактором, указывает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Вчерашний слабый рост сменился... читать дальше
.15 августа 2017 года 13:12
Рынок способен вернуться к отметкам 1050 пунктов по индексу РТС и 1980 пунктов по индексу ММВБ - ВТБ 24
Котировки Brent опустились ниже $51, WTI – ниже $48, - констатирует главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев. - Несмотря на ожидания сокращения запасов «чёрного золота» в США на прошлой неделе, перед публикацией традиционной статистики спекулянты решили сыграть на понижение. Несмотря на то, что... читать дальше
.15 августа 2017 года 12:51
Налоговый период продолжает оказывать поддержку рублю, компенсируя негативную динамику рынка нефти - "Нордеа Банк"
Представители ФРС пытаются убедить рынок в возможности еще одного повышения ставки до конца года, указывает аналитик "Нордеа Банка" Евдокимова Татьяна. Накануне доллар практически полностью отыграл пятничные потери, вызванные слабыми данными по инфляции. В первой половине дня укреплению доллара... читать дальше
.15 августа 2017 года 12:31
"Рынок ОФЗ начал неделю в позитивном ключе: по итогам вчерашнего дня доходности большинства выпусков опустились на 3-6 б.п. до 7,7-7,95%. В условиях небольшого изменения нефтяных котировок и отсутствия важной статистики определяющим фактором для роста спроса на рублевые гособлигации, на наш... читать дальше
.15 августа 2017 года 12:16
"ВТБ Капитал" подтвердил рекомендацию "покупать" для акций Luxoft после пересмотра, говорится в обзоре инвестбанка. Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", составляет $65 за штуку. "Несмотря на слабые финансовые показатели Luxoft за I квартал 2018... читать дальше
.15 августа 2017 года 12:05
"Нефть существенно подешевела накануне на фоне опасений об устойчивости спроса в Китае. В первой половине дня нефть умеренно дешевела после выхода негативной статистика из Китая, где в июле было зафиксировано замедление роста инвестиций, розничных продаж и промышленного производства. Позднее... читать дальше
.15 августа 2017 года 11:48
"Рубль продолжает снижение, почти вплотную вновь подойдя к отметке в 60 за доллар. "Штурм" этого уровня должен состояться в ближайшее время и еще до конца дня российская валюта может перешагнуть психологически важный уровень. При этом рубль остается относительно стабильным, несмотря на сильное... читать дальше
.15 августа 2017 года 11:45
Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" понизила прогнозную стоимость акций Luxoft с $71 до $55 за штуку, говорится в обзоре ИК. В то же время рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "Мы скорректировали модель оценки Luxoft с учетом слабых финансовых показателей... читать дальше
.15 августа 2017 года 11:44
Москва. 15 августа. Рынок акций РФ умеренно снижается во вторник утром на фоне падающей нефти, благоприятная конъюнктура мировых фондовых рынков из-за снижения накала геополитической напряженности вокруг Северной Кореи не в состоянии сдержать напор продавцов; растут акции электроэнергетических компаний. читать дальше
.15 августа 2017 года 11:23
"С утра рубль начал терять свои позиции относительно доллара, - комментирует начальник управления финансовых институтов и инвестиционных услуг Уральского банка реконструкции и развития Максим Голубков. - Ослабление российской валюты началось еще вчера, когда цены на нефть в очередной раз... читать дальше
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