Рубль повышается к бивалютной корзине в последний день недели

Москва. 11 августа. Доллар США понижается, евро лишь слегка повышается на "Московской бирже" вечером в пятницу, рубль повышается к бивалютной корзине в последний торговый день недели.

Курс доллара США составил 59,93 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 18 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,78 руб./EUR1, поднявшись всего на 0,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 9,7 копейки - до 64,81 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и почти не меняется к евро на фоне снижения котировок американской валюты на мировом рынке Forex после выхода в США слабых данных по инфляции за июль, снижающих вероятность скорого продолжения ужесточения политики со стороны ФРС.

Стоимость нефти снижается в пятницу и по итогам второй недели подряд после публикации доклада Международного энергетического агентства (МЭА). В своем августовском докладе МЭА понизило на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) прогнозы спроса на нефть, добываемую странами ОПЕК, на текущий и следующий годы.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в пятницу опустилась на 0,56% - до $51,61 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,6% - до $48,33 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 1,4%, WTI - на 2,5%.

Как отметил в интервью "Интерфаксу" начальник отдела валютных операций Росевробанка Роман Фролов, слабые июльские инфляционные данные из США оказали давление на курс доллара ко всему спектру мировых валют, в том числе к рублю. "Пара "евро-доллар" поднялась к отметке в $1,18 после выхода данных по инфляции, пара "доллар-рубль" торгуется ниже 60 руб./$1. Пара торгуется вокруг этой отметки несколько дней, и видимо, она устраивает как покупателей, так и продавцов, так как даже наблюдавшееся в четверг и пятницу снижение цен на нефть не оказало особого влияния на рубль. Выход пары из диапазона 59,5-61,5 руб./$1, наверное, сможет спровоцировать более яркое событие, например, падение нефти ниже $50 за баррель, либо существенное усиление напряженности вокруг Северной Кореи. В целом объемы торгов в пятницу не очень большие, сессия проходит в спокойном режиме", - подчеркнул Р.Фролов.

"На следующей неделе инвесторы будут следить за данными о динамике розничной торговли в США и содержанием протоколов последних заседаний ФРС и ЕЦБ, которые, впрочем, не должны вызвать серьезных изменений на рынках. Рубль может получить незначительную поддержку в преддверии налогового периода, и при стабилизации геополитических рисков в мире его курс может вырасти, приблизившись к нижней границе диапазона 59,3-60,3 руб./$1", - считает главный аналитик Бинбанка (MOEX: MDMB) Наталья Ващелюк.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 25,75 копейки, до 60,1873 руб./$1, и поднял курс евро на 48,25 копейки, до 70,7502 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился на 19,64 копейки по отношению к четвергу и составил 60,0833 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК пятницы поднялся на 16,2 копейки по отношению к 10 августа и составил 60,0645 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 90,603 млн, из которых $1 млрд 194,202 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 896,401 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 46,95 копейки к четвергу - до 70,6819 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК пятницы поднялся на 44,07 копейки по отношению к 10 августа и составил 70,7286 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR483,973 млн, из которых EUR187,677 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR296,296 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) снизились в пятницу, в то время как среднесрочные ставки (1-6 месяцев) почти не изменились в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 8,68% годовых, ставка на семидневный срок понизилась на 10 б.п. - до 9,03% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 4 б.п. - до 9,18% годовых, ставки на 3 и 6 месяцев остались на уровнях предыдущего дня - 9,19% и 9,03% годовых соответственно.