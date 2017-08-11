Цены евробондов РФ немного подешевели за неделю, суверенные спреды слегка расширились

Москва. 11 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций немного снизились по итогам недели в связи с бегством инвесторов из всех рисковых активов в связи с ростом геополитической напряженности между США и КНДР из-за ядерной программы последней; исключение составили лишь евробонды с погашением в 2030 году.

При этом котировки американских казначейских обязательств (US Treasuries) слегка выросли на фоне спроса мировых инвесторов на защитные активы, что в результате привело к небольшому расширению суверенных спредов.

Начало недели оказалось спокойным для рынка российских еврооблигаций, которые лишь незначительно изменились в цене на фоне отсутствия динамики US Treasuries. Отсутствие новых торговых идей в условиях летнего сезона отпусков привело к пониженной активности участников рынка, которые не спешили совершать сделки в ожидании новых сигналов для определения дальнейшего направления движения.

Вторник также прошел без особых идей, и рынок российских еврооблигаций по итогам дня лишь незначительно изменился в сравнении с предыдущим днем. Цены "длинных" выпусков евробондов немного выросли, в то время как котировки остальных бумаг изменились незначительно на фоне небольшого снижения стоимости UST.

Обострение геополитической напряженности в связи с конфликтом между США и Северной Кореей из-за ядерной программы последней почти не сказалось на рынке российских еврооблигаций в середине недели из-за нежелания инвесторов активно продавать российские бумаги. Котировки большинства выпусков евробондов лишь слегка понизились на фоне уменьшения интереса к рисковым активам и ухода части инвесторов в защитные активы.

В четверг уход инвесторов в защитные активы продолжился на фоне продолжающейся словесной перепалки президента между президентом США Дональдом Трампом и руководством КНДР, обещавшим атаковать районы, прилегающие к американской военной базе на Гуаме. Однако отечественные евробонды в очередной раз продемонстрировали завидную стойкость, ограничившись лишь незначительным снижением котировок, причем в основном в "длинных" выпусках. Поддержку рынку еврооблигаций России оказали также высокие цены на нефть, впервые с конца мая превысившие отметку $53 за баррель.

В последний день недели большинство выпусков российских еврооблигаций немного понизились в цене на фоне дешевеющей нефти. Цены на американские казначейские обязательства повысились, что привело к расширению суверенных спредов.

В результате стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели повысилась всего на 0,1% и составила 120,18% от номинала (спред к четырехлетним US Treasuries расширился за пять торговых дней на 3 пункта и 11 августа составил 71 базисный пункт).

Еврооблигации с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 0,22%, с погашением в 2042 году - на 0,3% (спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 9 пунктов и составил 269 базисных пунктов). Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели на 0,02%, бумаги с погашением в 2023 году понизились в цене на 0,04% (их спред к US Treasuries расширился на 9 пунктов - до 164 базисных пунктов), бумаги с погашением в 2020 году - на 0,13%.

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году снизился в цене за неделю на 0,5% - до 101,18% от номинала (доходность повысилась на 3 базисных пункта и оставила 5,17% годовых), а десятилетние бумаги с погашением в 2027 году снизились за неделю в стоимости на 0,3%, подешевев до 101,62% от номинала (доходность повысилась на 3 пункта и составила 4,05% годовых).

Сектор валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не покажет явной динамики, продолжая торговаться вблизи нынешних уровней. Участники торгов будут ожидать более явных сигналов с мировых рынков капитала, ориентируясь в том числе на цены на нефть, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". По их мнению, заметная активизация продавцов на рынке российских еврооблигаций возможна лишь в случае обострения конфликта США и КНДР из-за ядерной программы северокорейцев.