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11 августа 2017 года 19:54

Рынок акций РФ к закрытию пятницы отыграл половину утренних потерь на фоне стабилизации мировых рынков

Москва. 11 августа. Рынок акций РФ, заметно упавший в начале дня на фоне сохранявшихся геополитических рисков из-за обострения ситуации вокруг Северной Кореи, к закрытию торгов пятницы отыграл около половины утренних потерь благодаря наметившейся стабилизации ситуации на мировых рынках, прежде всего на американских фондовых площадках.

К 18:50 МСК индекс ММВБ составил 1944,83 пункта (-0,79%), индекс РТС - 1022,41 пункта (-0,67%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали смешанную динамику в пределах 3%.

В частности, снизились в цене акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,7%, "префы" опустились в цене на 1,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,1%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%).

Вместе с тем рост продемонстрировали бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,5%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+2,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,8%), "Дикси групп" (MOEX: DIXY) (+0,5%), "Мобильных ТелеСистем" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "префы" Сбербанка подорожали 0,6%.

Во "втором эшелоне" заметно выросли акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+10,7%) на новостях о том, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила ООО "Совлинк" приобрести 100% голосующих акций ПАО "ТГК-2". ООО "Совлинк" ранее получило в доверительное управление 52,8% компании от структур "Группы "Синтез" Леонида Лебедева. Миноритарным пакетом акций управляет фонд Prosperity Capital Management (контролирует через офшорные структуры почти 27% компании).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение российских акций, наблюдавшееся в начале торгов 11 августа, было связано с негативной конъюнктурой мировых рынков капитала из-за роста геополитической напряженности вокруг Северной Кореи, а также с начавшими снижаться мировыми ценами на нефть. Вместе с тем наметившаяся в середине дня стабилизация на мировых рынках после трех дней активного снижения привела к снижению активности продавцов и на российском рынке акций. При этом позитивное открытие торгов на американских фондовых площадках стимулировало активизацию покупателей, которые стали "подбирать" подешевевшие бумаги. В итоге российским индексам удалось отыграть около половины утреннего снижения.

Американский фондовый рынок растет в пятницу на 0,2-0,5% по основным индексам, однако завершает неделю падением на фоне обострения отношений между США и Северной Кореей. Некоторую поддержку рынку в пятницу оказали слабые данные об инфляции в США, повысившие ожидания ослабления темпов ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС). Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле 2017 года повысились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и увеличились на 1,7% относительно июля прошлого года, сообщило министерство труда страны. Цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания (индекс Core CPI) в июле выросли на 0,1% за месяц и на 1,7% - за год. Согласно котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее повышения Федрезервом до конца текущего года оценивается рынком лишь в 34%. До публикации данных об инфляции такая вероятность оценивалась в 40%.

Вместе с тем нефть продолжила торговаться на отрицательной территории, отыгрывая августовский доклад Международного энергетического агентства (МЭА). Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 МСК опустилась на 0,58% - до $51,6 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени также на 0,58% - до $48,31 за баррель.

В своем докладе МЭА понизило на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) прогнозы спроса на нефть, добываемую странами ОПЕК, на текущий и следующий годы. Вместе с тем агентство повысило прогноз общемирового спроса на нефть на 2017 год на 100 тыс. б/с - до 97,6 млн б/с, а прогноз спроса на нефть в 2018 году был пересмотрен с 99,4 млн б/с до 99 млн б/с. Агентство также отмечает, что добыча странами ОПЕК в июле выросла на 230 тыс. б/с - до рекордных с начала года 32,84 млн б/с. При этом уровень выполнения ОПЕК сделки по сокращению нефтедобычи упал в июле до 75% с июньских 78%, не-ОПЕК - снизился до 67%.

По словам аналитика Центра макроэкономического прогнозирования и инвестиционной стратегии Бинбанка (MOEX: MDMB) Замиры Юлдашевой, говорить о длительном нисходящем тренде индекса ММВБ преждевременно. "Индикатор открылся с "гэпом", вызванным всеобщим бегством из высокорисковых активов в защитные и желанием инвесторов зафиксировать прибыль перед выходными, что повлекло за собой падение индекса ММВБ на 1,4% к середине торгового дня. Однако затем произошел отскок благодаря, в том числе, вышедшей статистике, показавшей рост ВВП России во втором квартале, значительно превысивший ожидания аналитиков и составивший 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Это говорит об оживлении российской экономики, в том числе промышленности, выросшей на 3,8%". "Индекс ММВБ вернется в коридор 1940-1960 пунктов в случае отсутствия дальнейшего ухудшения геополитической обстановки", - считает З.Юлдашева.

"Чисто технически у российского рынка давно назревала коррекция по многим бумагам, прежде всего Сбербанка. На фоне смешанной статистики, по США в том числе, и на фоне нарастающего геополитического кризиса, плюс еще дополнительных претензий со стороны Китая к США по поводу входа американского авианосца в спорные воды, есть просто лишний повод хорошо "пофиксить" прибыль. Пока драгметаллы не дорожают резко, нет поводов говорить о начале сильной коррекции рынков. Скорее всего, еще будет возможность увидеть повыше в этом году и индекс S&P 500, и российский рынок. То есть сейчас это реализация коррекции в рамках снятия технической перекупленности рынков", - считает замгендиректора по инвестициям компании "Универ капитал" Дмитрий Александров.

По мнению Д.Александрова, для российского рынка произошедшее в пятницу падение котировок "РусАла" (MOEX: RUALR) на фоне новости о продаже владельцем "Онэксима" Михаилом Прохоровым 7% акций компании не представляет угрозы. "Во-первых, разговоры о продаже пакета "РусАла" шли давно, дисконт к текущим ценам есть, но с другой стороны, к средневзвешенной цене за последние полгода его особо и нет. И рынок явно реагирует нейтрально. В самом факте сделки я не вижу никаких особенно негативных моментов", - отметил специалист.

В свою очередь аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков отмечает, что основным поводом для снижения остается коррекция на внешних рынках, вызванная ростом геополитической напряженности на Дальнем Востоке. "АЛРОСА" сообщила об успехах в освобождении чаши карьера на руднике "Мир" от воды. Однако авария может существенно отразиться на финансовых результатах за третий квартал и снизить перспективы дивидендных выплат за 2017 год. Перевозка пассажиров за январь-июль в России выросла на 20,7%, что остается позитивным для бумаг "Аэрофлота". Однако бумага подвергнута негативному влиянию падающих внешних рынков. Устойчивый рубль на фоне бегства от риска на внешних рынках продолжает оказывать негативное влияние на бумаги металлургов. Снижается и нефтегазовый сектор на фоне падения котировок нефти. Вместе с тем лидером дня остаются бумаги "Полюса". Компания увеличила производство золота в первом полугодии на 12%, а также подтвердила оптимистичный прогноз роста производственных показателей на 2017-2018 годы.

По словам инвестиционного консультанта компании "Финам" Расима Бикташева, российский рынок продолжает консолидироваться. Индекс ММВБ не просел ниже отметки 1935 пунктов и пока консолидируется на уровнях вблизи отметки 1940 пунктов. Нефть продолжает вести себя с достаточно высокой волатильностью, вернувшись в боковой диапазон с нижней границей в $51 и верхней границей в $53. Продолжают нарастать геополитические риски, и в случае их сохранения на выходных открытие торгов в начале следующей недели будет проходить также на негативной ноте. В целом индекс ММВБ скорректировался уже на 2%, возможно, что негативная динамика продолжится и на следующей неделе.

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" в пятницу составил 31,9 млрд рублей (из них 10,364 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 2,914 млрд рублей на бумаги "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
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