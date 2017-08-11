При стабилизации геополитических рисков в мире валютный курс может приблизиться к нижней границе диапазона 59.3-60.3 руб./долл. - Бинбанк

"Уровень рисков, связанных с действиями КНДР, оценивается инвесторами как повышенный, и это не способствует увеличению интереса к рисковым активам. Тем не менее, позитивным фактором для валют стран с формирующимися рынками является то, что ожидания по поводу нормализации денежно-кредитной политики ведущими ЦБ мира остаются сдержанными из-за отсутствия ускорения инфляционных процессов в США и ЕС. На следующей неделе инвесторы будут следить за данными о динамике розничной торговли в США и содержанием протоколов последних заседаний ФРС и ЕЦБ, которые, впрочем, не должны вызвать серьезных изменений на рынках. Рубль может получить незначительную поддержку в преддверии налогового периода, и при стабилизации геополитических рисков в мире его курс может вырасти, приблизившись к нижней границе диапазона 59.3-60.3 руб./долл.", - комментирует главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк.