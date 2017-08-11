Рубль развернулся вверх и немного повышается к доллару и евро на дневных торгах пятницы

Москва. 11 августа. Доллар США и евро немного понижаются на "Московской бирже" на дневных торгах в пятницу, рубль отыграл утреннее снижение и повышается к бивалютной корзине.

Курс доллара США составил 60,07 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 4,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,63 руб./EUR1, опустившись на 14,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 9 копеек - до 64,82 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 25,75 копейки, до 60,1873 руб./$1, и поднял курс евро на 48,25 копейки, до 70,7502 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл утренние потери и немного повышается к доллару и евро в последний день торговой недели на фоне высоких цен на нефть, которые лишь немного понизились после публикации доклада Международного энергетического агентства (МЭА), в котором агентство понизило на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) прогнозы спроса на нефть, добываемую странами ОПЕК, на текущий и следующий год.

Вместе с тем агентство повысило прогноз общемирового спроса на нефть на 2017 год на 100 тыс. б/с - до 97,6 млн б/с, а прогноз спроса на нефть в 2018 году был пересмотрен с 99,4 млн б/с до 99 млн б/с.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в пятницу опустилась на 0,31% - до $51,74 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,47% - до $48,36 за баррель.

"Рубль перестал быть аутсайдером среди валют развивающихся рынков и сейчас выглядит на их фоне нейтрально. Временное снижение корреляции с нефтяными котировками объясняется давлением со стороны тенденции глобальных рынков к отказу от риска, которое опосредованно влияет и на российскую валюту", - полагает аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.

"За последнюю неделю рубль немного ослаб по отношению к доллару, как и большинство валют развивающихся рынков, но отметка 60 руб./$1 по-прежнему является ключевой для пары "доллар-рубль". Мы не ожидаем, что происходящее снижение нефтяных котировок и рост геополитической напряженности значительно ослабят позиции российской валюты в ближайшее время, и ориентируемся на диапазон 59,5-61 руб./$1. В сентябре курс рубля все же может подняться к 62 руб./$1, но закончит год он, скорее всего, вблизи текущих значений", - прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Роман Насонов.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) снизились в пятницу, в то время как среднесрочные ставки (1-6 месяцев) почти не изменились в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 8,68% годовых, ставка на семидневный срок понизилась на 10 б.п. - до 9,03% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 4 б.п. - до 9,18% годовых, ставки на 3 и 6 месяцев остались на уровнях предыдущего дня - 9,19% и 9,03% годовых соответственно.