Шанс на реабилитацию у доллара может появиться во вторник - eToro

"Американская валюта боялась сдвинуться с места в ожидании ключевых данных по потребительской инфляции за июль. И не зря боялась. Показатели не дотянули до прогнозов, спровоцировав новую волну распродаж доллара, несмотря на то, что после вчерашнего слабого отчета по ценам производителей ожидания относительно сегодняшнего релиза не блистали оптимизмом. Помимо усиления краткосрочного давления на доллар, сегодняшние цифры говорят о новом поводе для сомнения в повышении ставки ФРС до конца этого года. Причем отсутствие инфляционного давления наблюдается даже в условиях ослабления национальной валюты. И это тревожный сигнал. Вкупе с внешнеполитическими проблемами Штатов получается весьма удручающая картина перспектив укрепления американской валюты.

Воспользовавшись моментом, пара EUR/USD, которая как раз ждала катализатора роста, прорвалась выше отметки 1,18 и "рванула" к 4-дневным максимумам в рамках первоначальной реакции. Пока игроки "не переварят" сегодняшний сигнал из США, USD будет оставаться под давлением. Шанс на реабилитацию у доллара может появиться во вторник, когда Америка опубликует свежие данные по розничным продажам. Если результаты отразят восстановление объемов продаж, привлекательность валюты несколько повысится в краткосрочной перспективе", - комментирует ситуацию региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.