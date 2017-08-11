В сентябре курс рубля все же может подняться к 62 за доллар - Промсвязьбанк

"За последнюю неделю рубль немного ослаб по отношению к доллару, как и большинство валют EM, но отметка 60 по-прежнему является для него ключевым уровнем. Мы не ожидаем, что происходящее снижение нефтяных котировок и рост геополитической напряженности значительно ослабят позиции российской валюты в ближайшее время и ориентируемся на диапазон 59,5-61 руб. за доллар. В сентябре курс рубля все же может подняться к 62, но закончит год он, скорее всего, вблизи текущих значений", - полагает аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.