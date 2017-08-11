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Главная / Мнения аналитиков / Индексу ММВБ открыта дорога вниз вплоть до 1900 пунктов - ГК "ФИНАМ"
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11 августа 2017 года 15:57
Индексу ММВБ открыта дорога вниз вплоть до 1900 пунктов - ГК "ФИНАМ"
"С технической точки зрения картина по российскому индексу ММВБ существенно изменилась в худшую сторону. Уровень поддержки на отметке 1960 не устоял, и теперь открыта дорога вниз, вплоть до 1900 пунктов. Если по итогам текущей недели индекс ММВБ закроется на отрицательной территории, это будет сильным сигналом на разворот российского рынка. Сегодня в США выйдут данные по потребительской инфляции, которые могут привести к резким движениям не только на валютном рынке и в драгоценных металлах, но и на рынке долга, а значит, и на фондовом. Чем слабее окажутся данные по инфляции, тем позитивнее это будет для рынка и для европейской валюты. А вот сильные данные поддержат доллар и будут негативно влиять на рисковые активы, тем более, после вчерашнего выступления господина Дадли", - прогнозирует эксперт ГК «ФИНАМ» Василий Олейник.
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11 августа 2017 года 20:25
Москва. 11 августа. Доллар США понижается, евро лишь слегка повышается на "Московской бирже" вечером в пятницу, рубль повышается к бивалютной корзине в последний торговый день недели. читать дальше
.11 августа 2017 года 20:09
Москва. 11 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций немного снизились по итогам недели в связи с бегством инвесторов из всех рисковых активов в связи с ростом геополитической напряженности между США и КНДР из-за ядерной программы последней; исключение составили лишь евробонды с погашением в 2030 году. читать дальше
.11 августа 2017 года 19:54
Рынок акций РФ к закрытию пятницы отыграл половину утренних потерь на фоне стабилизации мировых рынков
Москва. 11 августа. Рынок акций РФ, заметно упавший в начале дня на фоне сохранявшихся геополитических рисков из-за обострения ситуации вокруг Северной Кореи, к закрытию торгов пятницы отыграл около половины утренних потерь благодаря наметившейся стабилизации ситуации на мировых рынках, прежде всего на американских фондовых площадках. читать дальше
.11 августа 2017 года 19:03
Наиболее вероятным на следующей неделе видится движение цены Brent в границах коридора 51,1 – 54$ - Бинбанк
Статистика фундаментальных показателей нефтяного рынка внесла в рынок умеренный позитив, на котором ценам удалось преодолеть отметку в 53$ и зафиксироваться несколько выше этого уровня в четверг, напоминает директор центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталия Шилова. Данные... читать дальше
.11 августа 2017 года 18:43
На взгляд начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко, летние месяцы складываются для рубля пока не слишком удачно, так как отечественная валюта оказалась под давлением санкционной тематики. Если в конце мая пара доллар/рубль двигалась в диапазоне 56-57... читать дальше
.11 августа 2017 года 18:30
При стабилизации геополитических рисков в мире валютный курс может приблизиться к нижней границе диапазона 59.3-60.3 руб./долл. - Бинбанк
"Уровень рисков, связанных с действиями КНДР, оценивается инвесторами как повышенный, и это не способствует увеличению интереса к рисковым активам. Тем не менее, позитивным фактором для валют стран с формирующимися рынками является то, что ожидания по поводу нормализации денежно-кредитной политики... читать дальше
.11 августа 2017 года 18:04
Рост объемов производимой нефти возрождает обеспокоенность по поводу избытка предложения - Julius Baer
Опасения по поводу избытка предложения на рынке нефти возобновились в этот четверг и оказали давление на цены на нефть после того, как ОПЕК опубликовала данные о росте производства нефти, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Эта новость ставит под вопрос... читать дальше
.11 августа 2017 года 17:38
Для дальнейшего роста золоту необходимо преодолеть вверх уровень в 1300 пунктов - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Сегодня золото торгуется на уровне предыдущего закрытия - около 1285 долларов. В последние дни золото уверенно подрастает, на фоне обострения ситуация вокруг Северной Кореи. Обстановка продолжает накаляться. В перспективе ситуация может выйти из под контроля. Сергей Лавров оценивает высокими... читать дальше
.11 августа 2017 года 17:25
"Американская валюта боялась сдвинуться с места в ожидании ключевых данных по потребительской инфляции за июль. И не зря боялась. Показатели не дотянули до прогнозов, спровоцировав новую волну распродаж доллара, несмотря на то, что после вчерашнего слабого отчета по ценам производителей ожидания... читать дальше
.11 августа 2017 года 17:00
"Индекс ММВБ остаётся в "минусе" и рискует закрыть неделю с потерями. Впрочем, пока будет удерживаться уровень 1920 пунктов по ММВБ, говорить о безусловном доминировании "медведей" нельзя", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. читать дальше
.11 августа 2017 года 16:40
Итоги пересмотра индекса MSCI Russia 10/40 объявят в ночь на 26 августа, изменений в топ-4 не ожидается - "ВТБ Капитал"
Индексный провайдер MSCI объявит итоги августовской ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, который строится на основе индекса MSCI Russia Standard, в ночь с 25 на 26 августа по московскому времени. Изменения вступят в силу 1 сентября. Как говорится в обзоре стратега "ВТБ Капитала" Ильи... читать дальше
.11 августа 2017 года 16:17
"За последнюю неделю рубль немного ослаб по отношению к доллару, как и большинство валют EM, но отметка 60 по-прежнему является для него ключевым уровнем. Мы не ожидаем, что происходящее снижение нефтяных котировок и рост геополитической напряженности значительно ослабят позиции российской валюты... читать дальше
.11 августа 2017 года 16:05
Москва. 11 августа. Доллар США и евро немного понижаются на "Московской бирже" на дневных торгах в пятницу, рубль отыграл утреннее снижение и повышается к бивалютной корзине. читать дальше
.11 августа 2017 года 15:40
Аналитическое управление ГК «ФИНАМ» подготовило исследование потенциальной динамики акций ПАО «НК «Роснефть» - крупнейшей российской нефтедобывающей компании. Согласно выводам экспертов, целевая цена акций «Роснефти» составляет 292,4 руб. при текущей рыночной цене 316,3 руб. Акциям присвоена... читать дальше
.11 августа 2017 года 15:18
Индекс ММВБ будет консолидироваться вблизи 1930 пунктов в ожидании данных по инфляции в США - Dukascopy Bank SA
"Усиливающиеся опасения начала военной операции США в Северной Корее третий день подряд негативно сказываются на глобальном рынке акций, - комментирует руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - Так, например, европейские фондовые индикаторы, в пятницу,... читать дальше
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