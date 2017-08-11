Индекс ММВБ будет консолидироваться вблизи 1930 пунктов в ожидании данных по инфляции в США - Dukascopy Bank SA

"Усиливающиеся опасения начала военной операции США в Северной Корее третий день подряд негативно сказываются на глобальном рынке акций, - комментирует руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - Так, например, европейские фондовые индикаторы, в пятницу, 11 августа, снизились с начала дня на 1,5%. Российские индексы также находятся в красной зоне. Индекс ММВБ теряет 1,2%, двигаясь вслед за акциями сырьевых компаний. Дело в том, что цены на нефть и промышленные металлы за последние сутки снизились в среднем на 2% на фоне бегства инвесторов из высокорискованных активов. На текущий момент стабильные покупки наблюдаются лишь в золоте и гособлигациях развитых стран. Вслед за ценами на нефть снижается и курс рубля относительно доллара - в первую половину дня он подешевел на 6 копеек до 60,17 руб./долл. До выхода данных по инфляции в США мы ожидаем консолидации индекса ММВБ вблизи отметки 1930 пунктов. В случае, если индекс потребительских цен в США снизится, то доходности гособлигаций США начнут падать, а цены на развивающихся рынках акций придут к некоторой стабилизации".