Торговый диапазон на сегодня 59,80 – 60,80 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль стремительно теряет свои позиции относительно доллара США с момента открытия торговой сессии, - комментирует ситуацию на валютном рынке руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Виной тому – неожиданный обвал цен на нефть. Вчерашняя публикация отчета о запасах сырья в США оказала кратковременную поддержку «черному золоту»: в этот день стоимость нефти впервые с мая добралась до отметки 53,63 долл./баррель. Однако уже вечером цены на энергоресурс обрушились из-за информации о том, что 14 стран, входящих в ОПЕК, в июле увеличили суточную добычу нефти на 172,6 тыс. баррелей. Негативный новостной фон сразу же отразился на стоимости, и менее чем за сутки цены на нефть вернулись к отметке 51 долл./баррель".

Также на финансовый рынок продолжает влиять противостояние США и Северной Кореи. Инвесторы предпочитают не рисковать и вкладываются в золото. Цена на драгоценный металл вчера пробила отметку в 1285 USD/Oz. Однако некоторые аналитики считают, что рост цен на золото будет недолгим, а геополитическая напряженность оказывает временную поддержку защитным активам.

"Таким образом, сейчас на рубль оказывают давление два основных фактора, - заключает эксперт банка. - С одной стороны, он теряет позиции из-за дешевеющей нефти. С другой стороны, стремительный рост доллара сдерживает обостряющаяся ситуация между Вашингтоном и Пхеньяном. Сегодня в 15:30 по мск должен быть опубликован отчет, касающийся базового индекса потребительских цен в США, который также может оказать влияние на текущую ситуацию. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня 59,80 – 60,80 руб./долл.".