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Главная / Мнения аналитиков / Сегодня пара доллар/рубль останется в диапазоне 60-60,5 руб/долл. - Промсвязьбанк
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11 августа 2017 года 12:43
Сегодня пара доллар/рубль останется в диапазоне 60-60,5 руб/долл. - Промсвязьбанк
"Нефть Brent сегодня утром продолжила снижение до 51,5 долл./барр., что ослабит поддержку рублю. В то же время сегодня будет представлен ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти, нельзя исключать, что, как и во вчерашнем отчете ОПЕК, могут быть улучшены прогнозы спроса на нефть в 2017-18 гг., это может поддержать цены на «черное золото». Тем не менее, сегодня определяющим для всех валют EM вновь может стать конфронтация США и КНДР. На этом фоне рубль, вероятно, будет выше отметки 60 руб./долл., удерживаясь в диапазоне 60-60,5 руб./долл. на фоне снижения нефти и сохраняющихся рисков в геополитике", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Александр Полютов.
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11 августа 2017 года 15:40
Аналитическое управление ГК «ФИНАМ» подготовило исследование потенциальной динамики акций ПАО «НК «Роснефть» - крупнейшей российской нефтедобывающей компании. Согласно выводам экспертов, целевая цена акций «Роснефти» составляет 292,4 руб. при текущей рыночной цене 316,3 руб. Акциям присвоена... читать дальше
.11 августа 2017 года 15:18
Индекс ММВБ будет консолидироваться вблизи 1930 пунктов в ожидании данных по инфляции в США - Dukascopy Bank SA
"Усиливающиеся опасения начала военной операции США в Северной Корее третий день подряд негативно сказываются на глобальном рынке акций, - комментирует руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - Так, например, европейские фондовые индикаторы, в пятницу,... читать дальше
.11 августа 2017 года 14:50
Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю 59,40 – 61,40 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Инвесторы крайне негативно восприняли информацию о том, что 14 стран, входящих в ОПЕК, в июле увеличили суточную добычу нефти на 172,6 тыс. баррелей. На второй план отошла даже позитивная американская статистика о запасах сырья. Острая реакция игроков может свидетельствовать об их сомнениях в... читать дальше
.11 августа 2017 года 14:25
Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете утверждает, что ОПЕК в июле нарастила добычу на 230 000 баррелей в день, напоминает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Это максимальный показатель 2017 года. Основной прирост добычи приходится на... читать дальше
.11 августа 2017 года 13:56
Приток капитала в акции РФ через фонды GEM на прошлой неделе нивелировал отток средств из Russia-dedicated funds - EPFR
овокупный чистый отток денежных средств из фондов, инвестирующих в акции РФ, за неделю с 3 по 9 августа 2017 года составил $4,5 млн, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). Как сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, фонды, специализирующиеся только на акциях РФ... читать дальше
.11 августа 2017 года 13:31
Если нефть продолжит снижение, к вечеру возможен резкий рост в паре USD/RUB до уровня 61 - ИК "Фридом-Финанс"
"Рынок продолжает коррекцию, начавшуюся накануне, - отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. - Основным поводом для нее стало нежелание биржевых игроков оставлять длинные позиции на выходные в свете геополитической нестабильности, а... читать дальше
.11 августа 2017 года 13:05
"Рубль стремительно теряет свои позиции относительно доллара США с момента открытия торговой сессии, - комментирует ситуацию на валютном рынке руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Виной тому – неожиданный обвал цен на нефть. Вчерашняя... читать дальше
.11 августа 2017 года 12:22
Продажа Онэксимом 7% акций РусАла не улучшит перспективы включения бумаг в индекс MSCI Russia - РенКап
родажа группой "Онэксим" 7% акций "РусАла" акционерам Sual Partners не улучшит перспективы включения бумаг в индекс MSCI Russia, считают аналитики инвестиционной компании "Ренессанс Капитал". Как говорится в обзоре ИК, для включения в MSCI Russia Index free float "РусАла" необходимо вырасти на... читать дальше
.11 августа 2017 года 11:55
"Валютные торги четверга завершились небольшими потерями для рубля. Российская валюта сдержанно отреагировала на снижение нефтяных цен, впрочем, как и на их рост накануне. Валюты развивающихся экономик в обшей массе были под давление низкого спроса на риск. Курс доллара на закрытие биржи составил... читать дальше
.11 августа 2017 года 11:45
Рынок акций РФ умеренно снижается в начале торгов пятницы под давлением внешнего негатива из-за ситуации с КНДР
Москва. 11 августа. Рынок акций РФ умеренно снижается в начале торгов пятницы на фоне продолжающегося падения мировых рынков капитала из-за роста геополитической напряженности вокруг Северной Кореи, дополнительное давление оказывают снижающиеся цены на нефть. читать дальше
.11 августа 2017 года 11:35
Сегодня рубль будет находиться под давлением, как и прочие валюты развивающихся рынков - "Нордеа Банк"
"Настроения risk-off будут поддерживать доллар до выхода данных по инфляции в 15:30 по Москве, - полагает аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова. - Накануне доллар укреплялся в первой половине дня, отражая снижение аппетита инвесторов к риску на фоне роста напряженности в отношениях между США... читать дальше
.11 августа 2017 года 11:15
Нефть останется под давлением до выхода ежемесячного отчета от МЭА и появления данных о количестве буровых установок в США - "Нордеа Банк"
"Нефть останется под давлением до выхода ежемесячного отчета от МЭА и появления данных о количестве буровых установок в США. В первой половине дня вчера нефть демонстрировала уверенный рост, продолжая отыгрывать данные о сокращении запасов в США и информацию о планах сокращения экспорта сырья из... читать дальше
.11 августа 2017 года 10:52
Продажа Онэксимом 7% акций РусАла вряд ли поможет этим бумагам попасть в индекс MSCI Russia раньше ноября 2018г
Продажа группой "Онэксим" 7% акций "РусАла" (MOEX: RUALR) вряд ли повысит шансы бумаг на включение в индекс MSCI Russia раньше ноября 2018 года, говорится в обзоре стратега "ВТБ Капитала" Ильи Питерского. Утром в пятницу компания опубликовала пресс-релиз через Гонконгскую биржу, в котором... читать дальше
.11 августа 2017 года 10:45
Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич указывает, что накал страстей между США и Северной Кореей усиливается, и рынки вчера всерьёз просели на волне ухода от рисков. Слабые показатели индекса цен производителей также ослабили спрос на американские активы. Падение цен производителей за июль... читать дальше
.11 августа 2017 года 10:32
Оптимальная позиция в августе - продажа акций АЛРОСА и одновременная покупка акций Сбербанка - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Август подтверждает репутацию месяца, преподносящего неприятные сюрпризы, отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников. На фондовые рынки вчера продолжила давить непрекращающаяся словесная агрессия между США и Северной Кореей.... читать дальше
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