Сегодня пара доллар/рубль останется в диапазоне 60-60,5 руб/долл. - Промсвязьбанк

"Нефть Brent сегодня утром продолжила снижение до 51,5 долл./барр., что ослабит поддержку рублю. В то же время сегодня будет представлен ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти, нельзя исключать, что, как и во

вчерашнем отчете ОПЕК, могут быть улучшены прогнозы спроса на нефть в 2017-18 гг., это может поддержать цены на «черное золото». Тем не менее, сегодня определяющим для всех валют EM вновь может стать конфронтация

США и КНДР. На этом фоне рубль, вероятно, будет выше отметки 60 руб./долл., удерживаясь в диапазоне 60-60,5 руб./долл. на фоне снижения нефти и сохраняющихся рисков в геополитике", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Александр Полютов.