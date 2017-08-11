Рынок акций РФ умеренно снижается в начале торгов пятницы под давлением внешнего негатива из-за ситуации с КНДР

Москва. 11 августа. Рынок акций РФ умеренно снижается в начале торгов пятницы на фоне продолжающегося падения мировых рынков капитала из-за роста геополитической напряженности вокруг Северной Кореи, дополнительное давление оказывают снижающиеся цены на нефть.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1945,47 пункта (-0,75%), индекс РТС - 1019,69 пункта (-0,64%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,3%.

В частности, снижаются в начале торгов акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,3%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-2,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3%, "префы" опускаются в цене на 0,02%), Сбербанка (MOEX: SBER) РФ (-1,2%, "префы" снижаются на 1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%).

Вместе с тем небольшой рост в начале дня демонстрируют акции "Полюса" (+2,5%), "Мобильных ТелеСистем" (MOEX: MTSS) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "Дикси Групп" (MOEX: DIXY) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение российских акций в начале торгов 11 августа связано прежде всего с негативной конъюнктурой мировых рынков капитала из-за роста геополитической напряженности вокруг Северной Кореи, а также с начавшими снижаться мировыми ценами на нефть.

Американские фондовые индексы завершили резким падением сессию в четверг на сохраняющейся напряженности вокруг Северной Кореи. Военные КНДР повторили свою угрозу атаковать районы, прилегающие к американской военной базе на Гуаме, и заявили, что разрабатывают план пуска четырех баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12" в качестве "предупреждения" США. По словам генерала Ким Рак Гёма (Kim Rak Gyom), командующего стратегическими ракетными войсками КНДР, ракеты должны пролететь над территорией японских префектур Симане, Хиросима, Коти, преодолеть расстояние в 3 тыс. 356 км и упасть в 30-40 км от базы военно-воздушных сил США на острове Гуам. Власти Южной Кореи и Японии уже пообещали принять решительные меры в том случае, если Северная Корея исполнит свои угрозы.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона также опускаются в пятницу и могут завершить неделю самым резким падением с декабря прошлого года из-за опасений по поводу противостояния США и Северной Кореи. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific упал в ходе торгов на 1,3%. Гонконгский индикатор Hang Seng опустился на 2%, китайский Shanghai Composite - на 1,45%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 1,4%, южнокорейский индикатор KOPSI - 1,9%, индийский Sensex - 0,8%. Эскалация напряженности вокруг Северной Кореи вызывает серьезные опасения инвесторов. "По мере развития ситуация все больше напоминает современный Карибский кризис", - полагает аналитик ING Groep Роберт Карнелл.

Европейские фондовые площадки также снижаются в начале торгов пятницы в пределах 0,3-0,9%, фьючерс на американский фондовый индекс S&P теряет утром порядка 0,02%.

В свою очередь цены на нефть продолжают снижаться в начале дня пятницы после резкого падения накануне на опасениях роста добычи в странах ОПЕК. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:00 МСК опустилась на 0,75% - до $51,51 за баррель. К закрытию рынка в четверг фьючерсы подешевели на 1,52% - до $51,90 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,84% - до $48,18 за баррель. Контракт подешевел на 1,96% - до $48,59 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Накануне Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) отчиталась о росте добычи в июле на 173 тыс. баррелей в сутки, до 32,869 млн б/с. (согласно решению конференции ОПЕК от 30 ноября 2016 года, картель установил для 14 стран ОПЕК новую квоту по добыче в 32,5 млн б/с.). Наибольшее увеличение пришлось на Ливию - на 154 тыс. б/с, до 1 млн б/с, и Нигерию, которая нарастила добычу нефти на 34 тыс. б/с - до 1,75 млн б/с. Эти страны освобождены от участия в соглашении об ограничении добычи. Кроме того, организация повысила на 100 тыс. б/с прогноз мирового спроса на нефть на 2017 год, до 96,5 млн б/с. В 2018 году спрос на нефть составит 97,8 млн баррелей в сутки, тогда как в июле прогноз был 97,6 млн баррелей в сутки.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Кирилла Яковенко, "американские фондовые индексы в четверг упали на 0,9-2,1%, что связано с перегретостью рынка и напряженными отношениями между Пхеньяном и Вашингтоном. Сейчас многие инвесторы закрывают "длинные" позиции, фиксируя прибыль. Кроме того, некоторые эксперты не исключают повышения ставки ФРС США уже в этом году. Российский фондовый рынок в этих условиях будет падать, сегодня индекс РТС может потерять 1-2%. Фактор пятницы подтолкнет "быков" к закрытию позиций. На динамику торгов сегодня могут повлиять данные по потребительским ценам в США, которые выйдут в 15:30 МСК. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Распадской", НЛМК (MOEX: NLMK) и "РусГидро", которые еще сохраняют рост в условиях снижения индекса РТС. "Короткие" позиции имеет смысл удерживать по обыкновенным акциям "Роснефти" и "Ростелекома"".

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня складывается умеренно негативное. Котировки октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустились в район отметки $51,5 за баррель на фоне ожиданий роста буровой активности в США и скептицизма участников рынка относительно способности ОПЕК быстро снизить избыток предложения на рынке. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США утром несут небольшие потери. Основные азиатские фондовые индикаторы демонстрируют отрицательную динамику (...), рынок окажется под давлением продаж в условиях неблагоприятного внешнего фона, - считает начальник аналитического отдела компании "Солид" Олег Шагов. - Внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий".

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 3,64 млрд руб. (из них 0,9 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 0,442 млрд руб. на бумаги "Газпрома").