Сегодня рубль будет находиться под давлением, как и прочие валюты развивающихся рынков - "Нордеа Банк"

"Настроения risk-off будут поддерживать доллар до выхода данных по инфляции в 15:30 по Москве, - полагает аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова. - Накануне доллар укреплялся в первой половине дня, отражая снижение аппетита инвесторов к риску на фоне роста напряженности в отношениях между США и КНДР. Во второй половине дня доллар слабел из-за снижения индекса цен производителей, а также довольно осторожных комментариев представителя ФРС Дадли о будущей динамике инфляции. Сегодня в первой половине дня доллар будет поддерживать снижение аппетита к риску на мировых рынках на фоне дальнейшего ужесточения взаимной риторики США и КНДР, которая находит отражение в росте индекса VIX до локальных максимумов (с 11 до 16 пунктов). Во второй половине дня ключевым фактором для доллара будет публикация данных по инфляции в 15:30. С учетом выходивших ранее скорее позитивных данных об индексе расходов на личное потребление и о росте заработных плат есть некоторые основания ожидать незначительного ускорения инфляции в июле. Если данный прогноз оправдается, доллар имеет шансы укрепиться сегодня до отметки 1.162".

По мнению эксперта, на рубль будут оказывать давление доминирующие настроения risk-off. По итогам вчерашних торгов рубль незначительно ослабел к доллару отражая негативную динамику нефти во второй половине дня, связанную с подтверждением предварительных данных о росте добычи ОПЕК в июле. Сегодня рубль будет находиться под давлением, как и прочие валюты развивающихся рынков. В случае выхода позитивных данных по инфляции во второй половине дня в США рубль может дополнительно ослабеть. Влияние на российскую валюту также может оказать публикация ежемесячного отчета МЭА. Краткосрочный ориентир по паре USDRUB 59.7-61.2.