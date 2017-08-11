Нефть останется под давлением до выхода ежемесячного отчета от МЭА и появления данных о количестве буровых установок в США - "Нордеа Банк"

"Нефть останется под давлением до выхода ежемесячного отчета от МЭА и появления данных о количестве буровых установок в США. В первой половине дня вчера нефть демонстрировала уверенный рост, продолжая отыгрывать данные о сокращении запасов в США и информацию о планах сокращения экспорта сырья из Саудовской Аравии на 520 тыс. бар. в сутки в сентябре. Увеличение прогноза ОПЕК по спросу на нефть в 2017 и 2018 году (на 0.1 mn bbl/d до 96.5 mn bbl/d и на 0.2 mn bbl/d до 97.8 mn bbl/d соответственно) позволило котировкам Brent превысить отметку 53 доллара за баррель. Однако содержавшаяся в ежемесячном отчете ОПЕК информация о продолжении роста добычи нефти в странах ОПЕК в июле (на 173 тыс. бар. в сутки) привела к падению цены в район 51.5 долл. за баррель. Сегодня на динамику нефти будет оказывать влияние публикация ежемесячного отчета МЭА, а также динамика доллара по итогам публикации статистики по инфляции. Краткосрочный ориентир по Brent 51-53", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова.