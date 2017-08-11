Продажа Онэксимом 7% акций РусАла вряд ли поможет этим бумагам попасть в индекс MSCI Russia раньше ноября 2018г

Продажа группой "Онэксим" 7% акций "РусАла" (MOEX: RUALR) вряд ли повысит шансы бумаг на включение в индекс MSCI Russia раньше ноября 2018 года, говорится в обзоре стратега "ВТБ Капитала" Ильи Питерского.

Утром в пятницу компания опубликовала пресс-релиз через Гонконгскую биржу, в котором говорится о соглашении о купле-продаже 7% акций "РусАла", в котором гарантами выступают Михаил Прохоров и Виктор Вексельберг. Ранее СМИ сообщили о продаже М.Прохоровым 7% акций "РусАла" компании Sual Partners.

"В случае завершения этой сделки можно предположить, что MSCI оценит FIF "РусАла" на уровне 0,25 (в зависимости от того, кто на самом деле выступал покупателем и можно ли зачислить новых акционеров во free float). В любом случае, однако, эта сделка, скорее всего, будет классифицирована индексным провайдером как частное размещение, в связи с чем MSCI будет требовать от "РусАла" четыре квартала достаточной ликвидности для включения в индекс. Таким образом, если предположить, что ликвидность акций "РусАла" после продажи "Онэксимом" улучшится, то эти бумаги могут быть включены в расчетную базу MSCI Russia Index не раньше ноября 2018 года", - сообщает аналитик.

В феврале бизнесмен продал на открытом рынке 3,32% акций "РусАла", выручив $240 млн.

Крупнейшим акционером "РусАла" является Олег Дерипаска, который через En+ контролирует 48,13%. Доля М.Прохорова сократилась после продажи пакета ниже 7%.