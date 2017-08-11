Геополитика и слабая инфляция заставляют рынки нервничать - FxPro

Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич указывает, что накал страстей между США и Северной Кореей усиливается, и рынки вчера всерьёз просели на волне ухода от рисков. Слабые показатели индекса цен производителей также ослабили спрос на американские активы. Падение цен производителей за июль на 0.1% вместо ожидавшегося соразмерного роста стало ещё одним доказательством, что в США с инфляцией явная пробуксовка. Годовой темп роста показателя замедлился до 1.9%, а базовый индекс притормозил до 1.8% г/г – самого низкого значения с марта. Сегодня будут опубликованы показатели потребительской инфляции в США, и теперь большой вопрос, увидим ли мы там прирост цен. В таких условиях ФРС всё меньше поводов нацеливаться на третье повышение ставки позже в этом году.

В результате сочетания геополитического фактора и слабой инфляции произошло самое резкое снижение S&P500 с мая – на 1.5%. Кроме того, резко на 44% взлетел «индекс страха» VIX, превысив пиковые значения мая и апреля. Со стороны технического анализа такая динамика указывает на слом понижательного тренда и означает начало периода повышенной волатильности.

Плохие данные и осторожность рынков вызвали вчера распродажу нефти. В результате от вчерашнего пика в $53.50 за баррель Brent она потеряла уже более 2 долларов, торгуясь у $51.45 на момент написания.

"Такая диспозиция предвещает очень слабое начало торгов для рубля, - уверен эксперт FxPro. - Вчера к концу дня пара USD/RUB поднималась к 60.11, а сегодня способна протестировать на прочность 60.50. Пока стоит ожидать, что на будущей неделе страсти пойдут на спад, и рубль с нефтью развернутся к росту. Единой валюте вчера удалось воспользоваться слабостью инфляции в США, чтобы укрепить рост EUR/USD. В результате пара окончила второй день подряд минимальным приростом, сформировав длинные нижние хвосты на дневных свечах, что является признаком силы медведей. Возможно, это сигнал, что не стоит ждать более глубокого отката доллара, так как сила рынка труда всё никак не трансформируется в ускорение инфляции. Пара EUR/RUB вчера прибавила 20 копеек до 70.77 к концу торгов, а сегодня ей вполне по силам преодолеть планку в 71 рубль".