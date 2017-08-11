11 августа 2017 года 10:19
Рубль снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти
Москва. 11 августа. Доллар США и евро растут при открытии торгов на "Московской бирже" в пятницу, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,16-60,26 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,24 руб./$1 (+12,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 70,79 руб./EUR1 (+2,8 копейки), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 8,1 копейки по отношению к уровню закрытия четверга, до 64,99 рубля.
Доллар при этом оказался на 30,52 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 52,98 копейки выше официального курса.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро при открытии торгов в пятницу на фоне нефти, продолжающей дешеветь после резкого падения накануне на опасениях роста добычи в странах ОПЕК. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 МСК в пятницу опустилась на 0,48% - до $51,65 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,6% - до $48,15 за баррель.
Накануне Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) отчиталась о росте добычи в июле на 173 тыс. баррелей в сутки, до 32,869 млн б/с. Наибольшее увеличение пришлось на Ливию - на 154 тыс. б/с, до 1 млн б/с, и Нигерию, которая нарастила добычу нефти на 34 тыс. б/с - до 1,75 млн б/с. Эти страны освобождены от участия в соглашении об ограничении добычи. Согласно решению конференции ОПЕК от 30 ноября 2016 года, картель установил для 14 стран ОПЕК новую квоту по добыче в 32,5 млн б/с.
В пятницу будет опубликован ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА).
Опубликовано: /Финмаркет/
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