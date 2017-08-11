Нефть пока остается в коридоре 51-53 доллара/баррель - Промсвязьбанк

"Нефть вчера реализовала краткосрочный отскок выше 53 долларов/баррель, но затем развернулась достаточно резко вниз, опустившись ниже 52 и ниже 200-дневной средней. Поводом стал отчет ОПЕК, который сначала был воспринят позитивно на фоне повышения прогноза по спросу на текущий и следующий годы, однако тот факт, что это будет сопровождаться наращиванием добычи, а также то, что соглашение ОПЕК+ в июле было выполнено менее чем на 90%, сильно разочаровало инвесторов. Сегодня ожидается публикация отчета МЭА. Нефть пока остается в обозначенном нами коридоре (51-53 доллара/баррель), и менять его пока мы не видим причины", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.