11 августа 2017 года 10:00
Утренние прогнозы: на рынке акций в пятницу возобладают "медведи"
В пятницу на торгах акциями наиболее вероятно углубление коррекции вниз по российским фондовым индексам под давлением внешнего фона, полагают аналитики. Эксперты ждут снижения индекса ММВБ в район 1940–1950 пунктов.
ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня складывается умеренно негативное. Котировки октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустились в район отметки $51,5 за баррель на фоне ожиданий роста буровой активности в США и скептицизма участников рынка относительно способности ОПЕК быстро снизить избыток предложения на рынке. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром несут небольшие потери. Основные азиатские фондовые индикаторы демонстрируют отрицательную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе отметки 1950-1955 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор может оказаться под давлением продаж в условиях неблагоприятного внешнего фона".
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по российским фондовым индексам под давлением внешнего фона. Склонность инвесторов к принятию риска остается подавленной из-за неопределенности, связанной с КНДР, рост по индексу волатильности VIX (с 11,1 п. до 16,0 п. за один день) указывает на возможное начало процесса "бегства от риска" - в этих условиях приток капитала на развивающиеся рынки выглядит маловероятным".
Алор Брокер (Кирилл Яковенко): "Российский фондовый рынок будет падать, сегодня индекс РТС может потерять 1-2%. Курсы доллара и евро вырастут до 60,5 и 71,2 рубля соответственно. Фактор пятницы подтолкнет "быков" к закрытию позиций. На динамику торгов сегодня могут повлиять данные по потребительским ценам в США, которые выйдут в 15:30 мск. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Распадской", НЛМК и "РусГидро", которые еще сохраняют рост в условиях снижения индекса РТС. "Короткие" позиции имеет смысл удерживать по обыкновенным акциям "Роснефти" и "Ростелекома".
ИК "Фридом Финанс" (Богдан Зварич): "Мы ожидаем негативного открытия российского фондового рынка 11 августа. Этому будет способствовать внешний фон. После закрытия отечественной биржи накануне рынок энергоносителей продолжил коррекционное снижение, и нефть марки Brent отступила в район $51,5 за баррель. Это и станет основным поводом для продаж наших активов. "Медведей" поддержит и ситуация на внешних фондовых площадках. В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем преобладания продаж в российских акциях и снижения индекса ММВБ в район 1940–1950 пунктов. На этом уровне сейчас проходит восходящий тренд, берущий свое начало от минимумов года, что окажет поддержку "быкам" и может позволить им уже в первые часы организовать некоторый коррекционный отскок. В дальнейшем, несмотря на негативное открытие европейских площадок, наш рынок может перейти к консолидации у достигнутых уровней".
Инвестиционная палата (Александр Крылов): "Снижение цен на нефть и распродажи на мировых торговых площадках не обойдут стороной отечественный фондовый рынок. Рост темпов выхода зарубежных инвесторов из российских активов продолжился. Ближайшие уровни поддержки - 1940 и 1916 по ММВБ. Возможное снижение рассматриваем как хорошую возможность для приобретения интересующих активов по привлекательной цене на горизонте долгосрочного инвестирования".
Опубликовано: /Финмаркет/
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