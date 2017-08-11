Brent предстоит вернуться к уровню 52 долл. за баррель - eToro

"В четверг на рынке нефти наблюдались «американские горки», - указывает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. - Волатильность котировок усилилась на фоне воздействия противоречивых факторов. Так, коснувшись 2,5-месячных максимумов на отметке 53,63, баррель Brent скатился вниз на 200 пунктов, завершив торги ниже уровня 52. В то время как из Америки продолжают поступать преимущественно обнадеживающие сигналы, свидетельствующие о стабильном падении запасов, причем внушительными темпами, ОПЕК разочаровывает рынок и, похоже, разочаровывается сама. В рамках ежемесячного отчета картель повысил прогноз спроса на нефть, сославшись на более активный, чем предполагалось, рост потребления топлива. Но это не впечатлило трейдеров, которые сосредоточились на реальных цифрах. А между тем в июле экспорт нефти из стран ОПЕК вырос по сравнению с июнем на 370 тыс. баррелей в сутки до 26,11 млн".

На взгляд эксперта, отсутствие видимых улучшений в восстановлении баланса спроса и предложения заставляет участников соглашения сомневаться в целесообразности принимаемых ими мер, которые бьют по их бюджету и при этом не дают ожидаемых результатов в виде подъема цен в район 60-70 долларов за баррель. При таких обстоятельствах стимул к соблюдению квот у экспортеров вряд ли появится, что омрачает перспективы исполнения сделки в дальнейшем.

Помимо общего уныния на этом фронте, добавились известия из России, которая поделилась планами на будущее, не впечатлившими рынок. В частности, Москва заявила, что рассматривает возможность наращивания добычи после истечения срока действия соглашения. Это заставило участников рынка задуматься над тем, что не добившись восстановления баланса, ограничивающие производство экспортеры с новой силой примутся бурить скважины и нокаутируют цены.

"Что касается краткосрочных перспектив Brent, после падения в район 4-дневных минимумов актив вполне может привлечь интерес к покупкам, переварив вчерашний негатив. - прогнозирует П. Салас. - Если доллар будет оставаться под давлением, это только сыграет на руку Brent, которой теперь первым делом предстоит вернуться за пределы уровня 52".